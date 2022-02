Volley Parella: dopo 3 anni riprende "Pasqua Sotto Rete"

A tre anni di distanza dall'ultima edizione, torna "Pasqua Sotto Rete". Annullato nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid, l'ormai classico torneo internazionale primaverile organizzato dal Volley Parella Torino , ricomincia anche se in formato "light" per dare un segno tangibile di ripresa.

Ci eravamo lasciati nel 2019 con l'edizione dei record: 91 formazioni presenti suddivise in sei diverse categorie e provenienti da tre diverse Regioni italiane e due nazioni straniere. 17 impianti utilizzati per un totale di ben 21 campi da gioco. L'edizione 2022 non avrà certo questi numeri e non vedrà la possibilità di riempire la "Vigone" per le finalissime ma è un modo per riavvicinare quella normalità che manca tanto a noi ma soprattutto ai ragazzi, i veri protagonisti di Pasqua Sotto Rete.