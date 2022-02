Basket Novara, al PalaBellini arriva Chivasso

La sconfitta sul campo dei Dragons ha lasciato qualche strascico in casa novarese. Giromini e compagni sono ora chiamati a risollevarsi nella partita casalinga contro la seconda forza del Girone B, Chivasso . Il match si disputerà sabato 12 febbraio al PalaBellini.

La gara di andata insegna però che, in questo strano campionato, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Sarà veramente complicato, ma Novara proverà comunque a conquistare il quarto foglio rosa della stagione 2021/2022 compiendo un’altra impresa. Il match si disputerà presso la palestra dell’istituto “Bellini”, con ingresso da via Crimea 12. La palla a due è fissata alle ore 21 . Arbitri dell’incontro saranno Massimiliano Sarzano (Casale Monferrato) e Simone Quattrocchi (Galliate).

La classifica parla chiaro e sembra indirizzare il match a favore dei ragazzi allenati da coach Pomelari: Chivasso si trova in seconda posizione a quota 18 punti, con due sole sconfitte subite fino ad ora. Novara occupa invece l’ottava piazza e ha un bilancio stagionale di sole tre vittorie a fronte di sette sconfitte.

Sarà un’impresa quasi impossibile, visto lo stato di forma dei novaresi, ma la MG Consulting proverà a replicare la vittoria del match di andata contro Chivasso. I bianco-blu, come ricordato, sono reduci dal pesante stop esterno contro Grugliasco, mentre gli ospiti arrivano dalla larga vittoria interna contro Ivrea, superata con uno scarto di ben 42 punti.

La presenza del pubblico è ammessa fino al raggiungimento della capienza massima prevista dalle normative sanitarie in vigore (35%). Per accedere sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato. Dovrà inoltre essere indossata la mascherina, modello FFP2. La gara sarà anche trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Basket Club Novara.

Queste le altre partite della giornata di campionato:

Polisportiva Reba – 5 Pari Torino;

Zerouno Libertas Amici San Mauro – Barberi Valsesia Basket;

Basket Club Vercelli Rices – Pallacanestro Grugliasco.