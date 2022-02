Granda College Cuneo, il recap della settimana

UNDER 14 FEMMINILE

Gara del 5/2/22 PALLACANESTRO MONCALIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 39-33

GRANDA COLLEGE: Castellino, Combale 5, Fikaj, Bramardi 5, Nikaj 7, Lokoka 4, Giordano, Scossa, Lanouar, Foglia 2, Ferrero 9. Sconfitta per l'Under 14 Femminile sul difficile campo di Moncalieri. La partita della giornata vedeva confrontarsi le due migliori squadre del girone, costrette entrambe a presentarsi alla gara con alcune defezioni. Questo sicuramente ha inciso sul basso punteggio. Nelle prime battute di gioco, le due compagini giocano alla pari, con Moncalieri che dimostra però maggior prontezza ed energia. Nel secondo quarto Moncalieri parte meglio con Cuneo che fatica a trovare la via del canestro; a questo si aggiunge il quarto fallo di Lokoka, che costringerà la squadra ospite ad un'ulteriore riduzione delle proprie rotazioni. Moncalieri sembra poter scappare via chiudendo la frazione sul +10. Al rientro dall'intervallo esce l'orgoglio Granda College. Le ospiti alzano un vero e proprio muro difensivo concedendo un solo punto nel periodo alle forti locali, riaprendo così la gara. Nel quarto quarto Moncalieri, gioca con grande maturità e respinge gli assalti locali, mantenendo il comando delle operazioni fino alla serena finale.

«Oggi abbiamo fatto davvero fatica a trovare la via del canestro, non leggendo a dovere gli spazi liberi da attaccare. Allo stesso tempo la reazione di orgoglio delle ragazze è stata fondamentale e sono state bravissime a non perdere lucidità nel momento più complicato: perdendo di 6 punti abbiamo mantenuto a nostro favore la differenza canestri negli scontri diretti con le avversarie», questo il commento di Coach Griffanti al termine della gara. Gara dell' 8/2/22 ASD BASKET CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 14-87 (3-26; 9-45; 11-63)

GRANDA COLLEGE: Lokoka 8, Castellino, Nikaj 22, Combale 9, Giordano 16, Fikaj 4, Foglia 6, Scossa 10, Lanouar, Ferrero 12. Ritorna alla vittoria l'Under 14 Femminile sul campo di Chieri. Fin dal primo quarto Cuneo vuole imporre alla gara il proprio ritmo; tutte le giocatrici a disposizione (Castellino in panchina per onor di firma) mettono piede in campo e portano il loro contributo. Nella seconda frazione Cuneo concede qualcosa di più alle avversarie, abbassando l'intensità e sopratutto l'attenzione in alcune fasi del match. Nel terzo e quarto quarto le ospiti riprendono a giocare con attenzione ed energia, mettendo forte pressione difensiva e attaccando con buon ritmo.

«Prima di tutto sono dispiaciuto per l'ennesimo infortunio accaduto ad Anna, che quest'anno, quando riesce a giocare, lo sta facendo alla grande; per quanto riguarda oggi, abbiamo tenuto un ritmo molto elevato, questo ci porta a compiere alcuni errori, ma che a questa età possono capitare», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara. UNDER 15 FEMMINILE GRANDA COLLEGE CUNEO – ASD CONTE VERDE 50-42 (15-10; 24-22; 41-30)

GRANDA COLLEGE: Lokoka 6, Fikaj 7, Nikaj 7, Giordano 2, Tetamo 5, Foglia 5, Peano, Scossa, Lanouar, Pashollari 16, Ferrero 2. Bella vittoria per l'Under 15 Femminile contro la forte Conte Verde. Cuneo, parte bene giocando con attenzione ed intensità in difesa, correndo poi in contropiede e mostrando buone collaborazioni; chiude così il primo periodo sul +5. Nel secondo quarto, Conte Verde trova maggiore ritmo e aumenta l'intensità difensiva creando parecchie difficoltà all'attacco locale; difensivamente Cuneo perde lucidità venendo colpita dalle bocche da fuoco ospiti e concedendo parecchi secondi tiri alla squadra avversaria che chiude sotto di soli 2 punti all'intervallo lungo. Nel terzo quarto, Cuneo gioca una frazione pressoché perfetta, concedendo alle avversarie poche opportunità sia in fase offensiva che in fase difensiva; Cuneo, ruotando tutti i suoi effettivi arriva fino al +10. Nell'ultimo periodo Conte Verde, cerca di recuperare in tutti i modi, ma le ragazze cuneesi non si fanno intimorire gestendo il vantaggio con sicurezza e maturità. «Sono molto soddisfatto della gara giocata, contro un'ottima avversaria con la quale escono sempre partite molto belle», queste le parole di Coach Griffanti al termine dell'incontro. UNDER 19 FEMMINILE Gara del 2/2/22 LIBERTAS MONCALIERI – BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO 44-59 (17-12; 21-23; 34-38)

BAM GRANDA COLLEGE: Massa, Pasero 12, Bruschetta 3, Lorusso 7, Ngamene 13, Marfulli 2, Gerardo, Martinengo 5, Carbonatto 5, Chiesa, Marchisio 10, Berloffa 2. Sofferta vittoria per l'Under 19 Femminile sul campo di Moncalieri, che patisce oltre modo l'intensità locale. Le cuneesi cominciano la gara con Pasero, Marfulli, Carbonatto, Chiesa e Marchisio: il quintetto ospite fin dalle prime battute non riesce a contenere difensivamente l’attacco delle ragazze di Moncalieri, portando aiuti in ritardo; mentre in attacco risultano essere imprecise e frettolose: Moncalieri ne approfitta e passa a condurre, arrivando fino alla doppia cifra di vantaggio. L’ingresso in campo di Ngamene consente alle cuneesi di risultare più concrete sotto le plance; Pasero comincia a macinare gioco e le collaborazioni difensive cominciano a funzionare: Cuneo recupera lo svantaggio e chiude il secondo quarto a +2.

Nel terzo quarto Moncalieri continua a giocare ogni pallone con estremo agonismo e attenzione, contenendo lo svantaggio a 4 punti. Nell’ultimo quarto le cuneesi finalmente trovano i soliti equilibri, difendono forte e cominciano a correre in contropiede: il vantaggio aumenta a Cuneo arriva a +20. Al termine della gara la soddisfazione è quella di aver giocato una gara vera, in cui le ragazze di coach Di Meo hanno dovuto reagire mentalmente allo svantaggio ed alla situazione sfavorevole, trovando soluzioni in campo. Da sottolineare la buona prova difensiva di Margherita Gerardo e la buona gara della giovane Vivian Lorusso (2007). Gara del 7/2/22 AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – LAPOLISMILE 79-60 (36-14; 52-24; 70-34)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Massa, Di Meo 10, Lorusso 7, Ngamene 16, Gerardo 2, Martinengo 4, Carbonatto 12, Chiesa 4, Marchisio 7, Berloffa 2, Ouattara 6, Grosso 9 Bella partita quella giocata dalle cuneesi nel Campionato Under 19 femminile contro la squadra torinese Polismile. Fin dal primo quarto le cuneesi si presentano con motivazione a far bene ed a giocare di squadra: i 32 punti segnati nel solo primo quarto, perfettamente distribuiti tra 8 giocatrici del roster descrivono con chiarezza l’attitudine a trovare il canestro, oltre che l’ottima giornata al tiro da fuori. Carbonatto, Grosso, Di Meo, Ngamene e Martinengo sono molto precise da lontnano e Marchisio va ripetutamente a segno da sotto canestro. Alla fine del primo tempo Cuneo conduce di 28 punti. Nel secondo tempo coach Di Meo impiega lungamente alcune atlete delle giovanili Under 15 e 17, Massa, Lorusso e Ouattara, che si fanno trovare pronte a reggere l’impatto della partita. La soddisfazione dei coach Di Meo e Grosso è quella di poter giocare in dodici la gara, evitando di dover sempre fare affidamento su poche giocatrici, ma distribuendo le responsabilità offensive e difensive all’interno di tutte le giocatrici della squadra. UNDER 19 GOLD AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – SBA ASTI 79-41 (23-13, 21-10, 17-12, 18-6)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Isaia, Dalmasso, Manfredi, Ramondetti, Basso, Cani, Comotti, Orsi, Giordano, Rinaudo, Pavan. Buona vittoria per i ragazzi dell'Under 19 Gold, targata Agrimontana, contro la rimaneggiata Asti causa Covid. Sin dai primi minuti Cuneo spinge fortissimo sia in difesa che in contropiede e il tabellone all'intervallo segna già 44 a 23 per i padroni di casa. Nella ripresa viene dato ampio spazio alle rotazioni in modo da rimettere in ritmo alcuni ragazzi di Cuneo che sono stati assenti per un po' causa Covid o quarantene.