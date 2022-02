Derthona, Castelnuovo, Azalai e JTWIA: un sabato speciale

Una giornata ricca di appuntamenti da non perdere, quella di sabato 12 febbraio al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, con la pallacanestro al centro di tutto. Ad inaugurare il sabato speciale la partita tra Autosped Castelnuovo e Blackiron-rentpoint.it Carugate , valida per la 17° giornata del Girone Nord del campionato di Serie A2 Femminile , in programma alle ore 16 cui seguirà la sfida tra Bertram Derthona e Dolomiti Energia Trentino (20° giornata di Serie A, con palla a due alle ore 20.30 ), che chiuderà la serata.

Contestualmente alle due partite, sono tante le iniziative che Bertram Derthona, in collaborazione con Autosped Castelnuovo e Azalai Asd, organizza per fare vivere ai propri tifosi una giornata di sport a 360 gradi. Contestualmente alle due gare, infatti, verranno collocati al palazzetto di Casale Monferrato dei QR Code di Just The Woman I Am, evento cui il match day è dedicato e che dal 2014 si occupa di raccogliere fondi per la ricerca universitaria contro il cancro. In via del tutto eccezionale, nella giornata di sabato 12 febbraio, tutti i tifosi presenti potranno iscriversi al Team Derthona. Si tratta di una importante occasione per tutti gli interessati di condividere i valori e la passione per la propria squadra, iscrivendosi nel gruppo aperto dalla società per una causa molto nobile.

Azalai Asd, partner del Club che ha abbracciato fin da subito con entusiasmo questa iniziativa sociale, sarà presente al PalaEnergica Paolo Ferraris con una propria delegazione e un banchetto in cui sarà possibile per i presenti raccogliere materiale informativo relativo alle corse e alle camminate organizzate nel territorio tortonese. Insieme a Bertram Derthona, Azalai sarà promotrice della corsa camminata dedicata a JTWIA che si svolgerà domenica 13 marzo all’interno della città di Tortona, snodandosi in un percorso in via di definizione.

A rendere ancora più interessante la giornata, il coinvolgimento dei Da Move, da anni leader in Europa nel mondo dell’intrattenimento freestyle, che si esibiranno in uno show dall’alto tasso di spettacolarità nell’intervallo di tempo tra le due partite, coinvolgendo anche i ragazzi dei settori giovanili presenti al palazzetto, e nell’intervallo della gara serale della Bertram Derthona. Si tratta di un momento da non perdere, che farà divertire i presenti al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Nella gara serale della formazione allenata da coach Ramondino ci sarà anche il debutto del gruppo di cheerleader coordinate da Francesca D’Elia, che si esibiranno in una serie di coreografie e brevi spettacoli nel corso dell'intervallo lungo e quello tra terzo e quarto quarto della gara. Nel corso della giornata non mancheranno anche i momenti informativi, con gli interventi dei rappresentanti di JTWIA e Azalai, che illustreranno i loro progetti e la mission agli spettatori.

Per il coinvolgimento dei ragazzi più giovani, Leo, la mascotte ufficiale della Bertram Derthona, sarà presente a entrambe le gare della giornata, pronto a regalare momenti di divertimento e gioia. Sono tante le iniziative per vivere davvero ‘Un sabato speciale’, nel nome della pallacanestro e del legame sempre più forte tra Bertram Derthona e Autosped Castelnuovo Scrivia.