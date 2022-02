D’inverno sul Po, al via nel weekend

Approntato il campo di Regata per la gara internazionale di Gran Fondo di canottaggio organizzata dalla Società Canottieri Esperia e giunta quest’anno alla trentanovesima edizione.

Sabato e domenica si sfideranno sui 5000 metri del percorso a favore di corrente Po si sfideranno saranno 17 i circoli stranieri in gara, oltre 100 club remieri e 3000 atleti in gara provenienti da Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e da oltre confine da Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Israele, Principato di Monaco e Svizzera.

Sabato 12 febbraio gli atleti di tutte le categorie, che si sfideranno in singolo, doppio, due senza, quattro di coppia e otto, con spazio dedicato anche ai giovanissimi Allievi B nella barca propedeutica miniskiff 7.20, e alla categoria Pararowing, impegnata in singolo, doppio canoe, GIG a 4 vogatori con timoniere e quattro con. A terra invece, nella specialità dell’indoor rowing, si cimenteranno invece gli Allievi A, in una minisfida sui 250 metri al remoergometro, e gli Special Olympics, impegnati nella D’Inverno sul Po Special Edition.

Domenica 13 febbraio invece, seconda giornata di regate in doppio per i Cadetti e quattro di coppia e otto per tutte le altre categorie. Proprio nelle regate di domenica, anche quest’anno la D’Inverno sul Po assegnerà i suoi due premi speciali, il “Trofeo Carlo Pacciani” all’equipaggio vincitore della gara dell’otto Junior femminile, ed il “Trofeo Gian Antonio Romanini”, all’equipaggio vincitore della gara dell’otto Senior maschile.