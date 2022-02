Gran Prix Internazionale Kata di Judo “Shoji Sugyiama” a Leinì

Dopo circa due anni di assenza forzata dovuta alla pandemia, numerose coppie si confronteranno in questa kermesse internazionale. Ormai consolidato come Grand Prix citta? di Giaveno, da quest’anno si trasferisce a Leini e prende ufficialmente il nome del Maestro Shoji Sugiyama 9° Dan di Judo. Il Maestro e? stato il piu? importante esponente e riferimento giapponese nel panorama del judo italiano ed Europeo, che ci ha lasciato nel 2017. Saranno presenti, nel rispetto delle normative anticovid indicate dalla FIJLKAM, come sempre l’Italia e l’Europa (Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Portogallo). Tra le coppie italiane, anche le piemontesi medagliate del panorama Europeo e Mondiale.

PROGRAMMA

Inizio eliminatorie:

ore 09.30 su 3 tatami

Grand Prix Nazionale A1

Grand Prix Nazionale A2

Tour Kata Junior

ore 13.00

Coppa Soji Sugyiama

Koshiki no Kata - Itsutsu no kata

Premiazioni al termine delle competizioni.

Se permane la “zona arancione” l’evento si svolgera? a porte chiuse in assenza di pubblico.