Torino ’81 ospita il Brescia Waterpolo

Coach Simone Aversa: «Mi è dispiaciuto non essere della partita sabato scorso, ma sono contento di essere rientrato e di essere presente in panchina per il prossimo match. Ringrazio Ivan per avermi sostituito in questi giorni e per aver fatto lavorare egregiamente i ragazzi. Ho parlato ai miei giocatori di disciplina, perché è quello che è mancato contro il De Akker ed è un aspetto su cui ho insistito molto. Se saremo disciplinati sia in difesa, sia in attacco, ci semplificheremo un po’ la vita. Dovremmo avere rispetto del Brescia che è una squadra sempre preparata, hanno ragazzi giovani che crescono e che migliorano anno dopo anno, accompagnati da due o tre giocatori di esperienza. Giochiamo ovviamente per prenderci i tre punti in casa. Ho percepito la voglia di riscatto dopo l’opaca prestazione e la sconfitta di sabato scorso… ho buone sensazioni. La partita però può sempre riservare sorprese, dovremo essere pronti ad ogni evenienza e ogni circostanza».

La formazione gialloblù ha perso sabato scorso contro la capolista De Akker Team per 4-11 (0-2, 2-4, 0-1, 1-3). La compagine bresciana ha invece centrato il segno x, 6-6 (0-2, 1-1, 1-2, 4-1), contro la RN Arenzano. La Reale Mutua Torino ’81 Iren si trova a quota 14 punti nella graduatoria del girone nord, mentre i ragazzi di Sussarello hanno raccolto solo due punti giunti a questo punto della stagione.

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular season termina il 7 maggio, poi ci saranno i recuperi delle giornate 8, 9 e 10, e successivamente playoff e playout. Ai playoff accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai playout le penultime e le terzultime di ogni raggruppamento. Le ultime di entrambi i gruppi saranno retrocesse.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.

La gara si disputerà alle ore 18 di sabato 5 febbraio 2022 presso la Piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match sarà disponibile live in streaming sulla pagina Facebook della società gialloblù.