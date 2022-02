Agil Igor Volley, riparte il percorso delle Igorine

Una sfida ad alta quota per dare il “bentornate” in campo alle Igorine. Riparte dalla 16esima giornata di campionato (di fatto la prima sfida in assoluto del girone di ritorno) il percorso della B1 di Matteo Ingratta: domani, sabato 12 febbraio alle 17, appuntamento con Caselle Volley fra le mura di casa. La formazione occupa i piani alti della classifica e all’andata aveva giocato una buonissima partita.