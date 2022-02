Derthona Basket domani in casa contro Trentino

L’incontro sarà preceduto dalla gara tra Autosped Castelnuovo e Blackiron-rentpoint.it Carugate, valevole per la 17° giornata del Girone Nord del campionato di Serie A2 Femminile. Un ‘sabato speciale’ per le due società, unite in questa nuova iniziativa comune. A proposito dell’evento e della partita che attende il Derthona, in conferenza stampa è intervenuto il vice allenatore Massimo Galli: «Si tratta di un momento bello e da apprezzare cui la società ha pensato. Quando ero a Venezia ho vissuto i Reyer Day che hanno dato grande risalto al Club e hanno unito la squadra maschile e quella femminile: si tratta di una promozione della pallacanestro utile sul territorio. Per quanto riguarda le ultime gare, rimane l’amarezza per i finali, ma ora siamo pronti ad affrontare Trento, una squadra tosta. Non dobbiamo dimenticare quello che stiamo facendo da formazione neopromossa: Final Eight di Supercoppa e Coppa Italia, stabilmente nelle prime otto in classifica da inizio stagione. Domani, giocando in casa, servirà fare una prestazione di alto livello per provare a vincere».

Sull’andamento delle ultime due partite, il vice allenatore della Bertram ha affermato che «abbiamo commesso qualche errore nel finale, al termine di prestazioni di alto livello. La mancanza di lucidità ci ha impedito di portare a casa i due punti. Allo stesso tempo sono consapevole che in una stagione come questa, complicata dal Covid-19, ci saranno molte altre situazioni di questo genere per tutte le squadre. Al di là del dispiacere per le sconfitte, la squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti gli avversari».