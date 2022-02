B1F: si ricomincia e Volley Parella vola a Palau

Riprende dopo quasi due mesi di sosta il campionato di B1 femminile e il Volley Parella Torino ricomincia dalla trasferta più difficile, contro la capolista Capo d'Orso Palau . L'ultima volta in cui le parelline sono scese in campo era ancora il 2021, il 18 dicembre per l'esattezza e l'avversaria era il fanalino di coda Orago, superato con un netto 3-0. Da allora solo tanta palestra e l'attesa dell'ok da parte della Federazione per poter riprendere anche a giocare.

Ora si può ricominciare, sempre con la speranza che da adesso il campionato si possa svolgere regolarmente e senza ulteriori casi di Covid a far saltare partite o giornate intere. L'avversaria di domenica (ore 15) è forse la peggiore che potesse capitare, ovvero la prima della classe. Palau è imbattuta dopo 9 partite giocate: tutte vittorie da tre punti e solo 4 set lasciati alle avversarie. Per portare a casa anche solo un punto, la squadra di coach Barisciani è chiamata quindi a compiere una vera e propria impresa ma nello sport non bisogna mai dare nulla per scontato.

«Sicuramente un vantaggio ai fini del gioco lo avrà chi sarà riuscito a tenere la spina accesa - dice coach Barisciani - Noi abbiamo passato brutti momenti come tutti: per noi la trasferta di Palau deve essere una ripartenza per tutto ciò che ci aspetta davanti. Naturalmente non abbiamo nessuna pressione per il risultato quindi possiamo giocarla a cuor leggero pensando che è la prima gara di un campionato che ricomincia e dobbiamo essere pronti ad accendere i motori il prima possibile e pensare a tutto il campionato e non solo a questa partita».

«Arriviamo da un lungo periodo di stop - dice la schiacciatrice Giulia Crespi - che però ci ha permesso di lavorare tanto sia a livello fisico che tecnico. Sarà una trasferta impegnativa ma siamo pronte a dare il massimo».