ViViBanca Torino, prove di maturità contro Belluno

Dopo la sosta forzata per il rinvio della trasferta a Portomaggiore, il ViViBanca Torino riprende il suo cammino dalla sfida casalinga ( domenica, ore 18 ) contro Da Rold Logistics Belluno , ottava in classifica e, ad oggi, ultima potenziale qualificata ai play-off.

Le due vittorie contro Fano e Montecchio hanno dato una forte spinta verso questo obiettivo ai veneti, che arrivano a questa sfida in salute e con la voglia di allungare la striscia positiva. Belluno è squadra molto quadrata che fa del collettivo la sua arma vincente. Nessuna individualità particolare ma un gruppo formato da tanti giocatori che conoscono bene la categoria, dal giovane palleggiatore Maccabruni all'opposto DE Santis e lo schiacciatore Graziani

Anche Torino però arriva da un buon momento di forma che in casa biancorossoblu ci si augura non sia stato intaccato dalla settimana di stop e dai problemi causati dall'addio di Trojanski. Le vittorie contro Brugherio e Garlasco e la sconfitta lottata contro Grottazzolina hanno messo in mostra un Parella diverso rispetto al girone d'andata, in grande crescita.

«Speriamo di non aver sperso ritmo con la sosta - dice coach Simeon - perchè stavamo attraversando un momento positivo. Tutte le partite ora sono importanti ed è fondamentale muovere la classifica e fare punti per arrivare il prima possibile al nostro obiettivo. La salvezza dobbiamo costruircela in casa, dove siamo aiutati anche dal nostro pubblico che ci sta sostenendo. All'andata abbiamo perso al tie-break e l'obiettivo è quello di fare meglio rispetto a quella partita».

«Arriviamo da un buon periodo e dobbiamo cercare di sfruttare l'entusiasmo che ci portiamo dietro - commenta lo schiacciatore Simone Brugiafreddo - Domenica sarà una gara complicata contro una squadra che già all'andata ci ha messo in difficoltà ma, nonostante i problemi dell'ultima settimana, siamo consapevoli di poter disputare una buona partita».