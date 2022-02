Derthona troppo forte per Trento

Vince con pieno merito la Bertram Derthona, priva di capitan Tavernelli e di Macura, controllando la gara con Trento fin dai minuti iniziali e allungando progressivamente il proprio margine fino alla sirena. Una prova difensiva di grande livello e cinque giocatori in doppia cifra conducono la formazione allenata da coach Ramondino al successo, buon viatico in vista della sfida di giovedì 17 febbraio contro l’Allianz Trieste, quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2022.