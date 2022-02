Chivasso vince e convince

Time out di Novara che tenta la reazione, ma Chivasso non si disunisce e chiude sul 16-28 primo quarto. Anche nel secondo periodo la partita non cambia: Novara piazza un mini break di 9-5 e coach Pomelari ferma il gioco per spegnere la scintilla novarese. Al ritorno in campo Chivasso torna a difendere con efficacia e determinazione, bloccando le bocche da fuoco avversarie.

Di conseguenza l’attacco fluisce con attenzione, precisione e concretezza, con ottimi giochi alto/basso tra i lunghi, alternati con il tiro dalla lunga distanza, efficace con due triple di Ferro. Chiuso il primo tempo sul 33-47, nel terzo periodo la compagine biancoverde chiude la gara: Pepino sale in cattedra infilando 4 triple consecutive e un paio di jump sulla sirena dei 24” che mettono la parola fine al match.

Nell’ultimo periodo Novara prova ancora la reazione d’orgoglio con Vigliaturo che guida il parziale di 8-0 in 2’, approffittando di un calo di tensione di Greppi e compagni. Time out chivassese per riordinare le idee ed al ritorno in campo la C.D. Ciglianese riprende in mano le redini del gioco e del ritmo, chiudendo in totale controllo la contesa.

Novara - C.D.Ciglianese Pall. Chivasso 69-84 (16-28; 33-47; 48-70)

Novara: Zocca, Boncompagni, Amato 5, Galzerano 18, Brustia L. 7, Vigliaturo 14, Giromini 8, Ranzani 3, Bertona, Cortese 3, Brustia T. 7, Apostolo 4. All. Delconte

C.D.Ciglianese Pall. Chivasso: Ferro 15, Giovara n.e., Pagetto 11, Regis, Cambursano, Pepino 26, Balaara 13, Greppi 9, Cussigh 2, Migliori 8, Babarange, Vettori. All. Pomelari.