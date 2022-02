B1-F: Palau troppo forte, Parella ko

Nulla da fare per il Volley Parella Torino al ritorno in campo a quasi due mesi dall'ultima volta nel campionato di B1 femminile. Le ragazze di Mauro Barisciani si sono dovute arrendere al Capo D'Orso Palau , capolista del girone, che si è imposto con un netto 3-0. Parziali netti (a 13 e due volte a 17) che indicano la superiorità delle sarde, nette favorite al passaggio di categoria. Formazioni tipo da una parte e dall'altra, con coach Barisciani che schiera Gullì in regia e Cicogna opposto, Mirabelli e Crespi in banda, Farina e Deambrogio centrali e Sopranzetti libero. Risponde Palau con l'eterna Sintoni palleggiatrice, Moretto opposto, l'ex Ottino con Mezzi in posto 4, Menardo e Aliberti al centro e Degortes libero.

Nel primo set non c'è mai partita. Subito avanti le padrone di casa che in breve si portano 8-3 e poi allungano 12-4 con due punti di Aliberti. Menardo risponde alla compagna di reparto e Palau vola 16-6. Sussulto parellino (16-9) prima del nuovo break sardo su servizio di Mezzi (22-10) che anticipa di poco il finale: 25-13.

Avvio di secondo set in cui invece il Parella prova a tenere testa alle avversarie che scappano subito ancora con Mezzi a servizio (7-4) ma vengono subito raggiunte: 7-7. L'equilibrio si rompe presto però, perchè in due giri Palau allunga 15-9, trascinata ancora da Aliberti. Le sarde trovano il massimo vantaggio sul 21-13 per poi chiudere il parziale con l'ennesima veloce di Aliberti: 25-17.

Nel terzo set invece, qualcosa sembra cambiare. Cicogna in battuta mette alla frusta la ricezione sarda e il Parella vola 1-6. Palau ricuce in fretta (6-7) e dopo un altro break parellino (7-10), le padrone di casa pareggiano a 12. Primo vantaggio sul 14-13, poi una serie di errori delle torinesi permette alla capolista di andarsene (18-14) e da questo momento non c'è più gara, con Sintoni e compagne che, dal 19-17 chiudono 25-17 con Moretto in battuta.

CAPO D'ORSO PALAU-VOLLEY PARELLA TORINO 3-0 (25.13, 25-17, 25-17)

CAPO D'ORSO PALAU: Sintoni, Moretto 10, Mezzi 13, Ottino 12, Menardo 8, Aliberti 8, Degortes (L), Leone, Ghezzi, Mura, Tesanovic, Fiore. All: Antonio Guidarini.

VOLLEY PARELLA TORINO: Gullì 3, Cicogna 7, Mirabelli 3, Crespi 5, Farina 9, Deambrogio 4, Sopranzetti (L). N.e: Maiolo, Scapacino, Fano, Nicchio, Bertoli, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

Note: Ace 5-2, Battute sbagliate 7-12, Ricezione 49% (22%)-41% (14%), Attacco 42%-42%, Muri 9-7, Errori 16-24.