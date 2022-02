Novara cade in casa contro Chivasso

Un devastante parziale nei primissimi minuti di gioco indirizza fin da subito il match disputatosi al PalaBellini. I novaresi non hanno la forza di rientrare e sono costretti a subire un’altra sconfitta nel campionato di Serie C Silver.

Durano pochi minuti le speranze novaresi di compiere un’altra impresa contro Chivasso, dopo quella del match di andata. I ragazzi allenati da coach Wannes Pomelari, infatti, scappano dopo poche azioni, mettendo tra sé e Novara un vantaggio superiore ai dieci punti. Gli ospiti, trascinati dalle giocate del play Ferro e dall’energia del lungo Balaara, chiudono la prima frazione con un rassicurante vantaggio di dodici lunghezze. Per Novara il solo Galzerano non basta a restare a contatto. Nella seconda frazione i ragazzi in maglia bianco-blu, anche grazie alle giocate di Max Vigliaturo, provano a rientrare, riuscendo però a riportarsi solamente sul -8. Nel finale di primo tempo Chivasso accelera nuovamente, ristabilendo un vantaggio superiore alla doppia cifra.