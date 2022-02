La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 scivola 3-1 a Roma

Seconda sconfitta consecutiva esterna per 3-1 per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Dopo aver perso con questo punteggio già due domeniche fa a Busto Arsizio, le biancoblù cedono anche al PalaEur di Roma contro Acqua & Sapone Roma Volley Club.

Il risultato premia meritatamente le padrone di casa che nell’arco dei quattro set giocano complessivamente meglio della biancoblù, con una superiorità in tutti i fondamentali tranne il muro certificata anche dalle statistiche di fine gara. Messe sotto pressione dal servizio e dall’eccellente lavoro nel muro-difesa delle capitoline, le ragazze di Bregoli tornano comunque a casa con più di qualche rammarico: pur faticando molto a trovare e mantenere il ritmo, nelle prime due frazioni non hanno infatti sfruttato tre palle set (una nel primo set e due nella seconda) prima di cedere in entrambi i casi 26-24. Vinto il terzo set 21-25 con una zampata vincente nel finale, nel quarto set non c’è poi più stata partita.

La cronaca

Primo set – Dopo un’ottima partenza (1-4, Grobelna), la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 subisce un break a 7-5 su servizio di Bugg. L’errore in battuta della palleggiatrice torna a muovere lo score biancoblù. Segue una fase di punto a punto fino al 14-14 quando il primo tempo di Mazzaro e due muri di Weitzel danno a Chieri il 14-17. Le chieresi mantengono il +3 fino al 18-21. Gli attacchi di Stigrot e i servizi di Trnkova capovolgono il punteggio in 22-21. Controsorpasso ospite a 22-23 su ace di Cazaute, quindi il primo tempo di Mazzaro frutta il 23-24. La palla set viene annullata da Stigrot. Seguono il muro di Arciprete su Grobelna e un errore in attacco di Weitzel che chiudono la frazione 26-24.

Secondo set – Chieri prende subito diversi punti margine, tant’è che sul 3-9 coach Mafrici giù esaurisce i suoi time-out. Il vantaggio ospite tocca il massimo di 8 punti sul 6-14, dopo la correzione del videocheck su muro di Mazzaro inizialmente dato fuori. Dopo l’ingresso di Pamio per Arciprete (8-15) Roma dimezza il ritardo risalendo a 12-16. Le biancoblù tornano a +6 dopo un’altra correzione del videocheck, su attacco di Cazaute (12-18). L’inerzia resta però in mano alle capitoline che pareggiano a 21 su servizio vincente di Pamio. Due fiammate di Mazzaro, a muro e a servizio, portano Chieri a 21-23, poi Perinelli firma il 22-24. I due scambi successivi sono appannaggio di Roma, che poi passa avanti 25-24 con Cecconello dopo uno scambio combattuto. Il muro di Klimets su Perinelli vale infine il 26-24.

Terzo set – Il set è un serrato punto a punto fino al 17-17, quando Villani (entrata sul 14-14 al posto di Perinelli), Grobelna e due volte Cazaute spingono Chieri a 17-21. Roma si riavvicina a 21-23 ma, dopo il time-out di Bregoli, un errore al servizio e il primo tempo di Mazzano concludono la frazione 21-25. Nelle statistiche spicca la ritrovata vena in attacco di Grobelna, qui autrice di 7 punti dopo averne messi a segno appena 3 nei primi due set.