La JBM riprende la corsa battendo Piacenza

Vittoria tutto cuore dalla JB Monferrato che esce vincitrice dalla sfida del PalaEnergica Paolo Ferraris con il punteggio di 79-75. Cinque uomini in doppia cifra per coach Andrea Valentini, con Sarto il miglior realizzatore, autore di 18 punti.

Martinoni e Sabatini si scambiano i primi punti della gara (2-2). Carr in semi-gancio dà il primo vantaggio di giornata all’Assigeco (6-4 dopo 2’30”). Sarto si iscrive alla partita con la tripla e la JBM va avanti 7-6. Entrambe le squadre si rispondono colpo su colpo e a metà quarto il punteggio è di perfetta parità (12-12). Sarto continua a sparare da lontano e la JBM va sul +4 (19-15 a 3’ dalla prima pausa). Okeke e Leggio appena entrati in campo firmano un parziale di 4-0 per la JBM che va sul 25-20. Querci trova la tripla che riavvicina Piacenza (25-23), che è anche il punteggio con cui si chiude il primo quarto.

Il secondo quarto si apre con un parziale Piacenza che va in vantaggio sul 30-27. La JBM reagisce e trova il pareggio con Williams (30-30 dopo 4’ di gioco). A metà primo quarto il tabellone recita 32-30 per l’Assigeco e coach Valentini decide di parlarci su con il time-out. Sempre Williams trova nuovamente la parità a quota 34 a 2’30” dall’intervallo lungo. La schiacciata di Guariglia porta di nuovo in vantaggio l’Assigeco che con due triple di Galmarini e Querci va sul +7 (43-36 a 53” dalla pausa lunga). Si va all’intervallo sul 45-38 per Piacenza.

Martinoni apre le danze al rientro dalla pausa lunga ed insieme a Sarto riavvicinano la JBM ad un solo possesso di distanza (42-45). Sempre Sarto con la tripla pareggia la partita e costringe coach Salieri al time-out (45-45 dopo 2’ gioco). Williams con la tripla porta in vantaggio la JBM, ma Guariglia gli risponde con la stessa moneta. La schiacciata di Devoe porta l’Assigeco sul +4 (56-52° 4’ dall’ultima pausa). Leggio trova la tripla che riavvicina la JBM (61-55). Formenti trova i suoi primi punti al rientro dall’infortunio e la JBM torna ad un solo possesso di distanza (63-61). Si va all’ultima pausa sul punteggio di 65-64 per Piacenza.

L’ultimo quarto si apre con la tripla di Querci che porta Piacenza sul +4, ma subito Okeke riavvicina la JBM (68-66). Sarto con cinque punti consecutivi riporta in vantaggio la JBM (71-70 a 7’ dalla fine). Martinoni trova il semi-gancio che da un possesso pieno di vantaggio alla JBM (73-70 a metà ultimo quarto). Sia la JBM che Piacenza faticano a trovare il canestro in questo momento della partita e a 3’ dalla fine il punteggio è sempre 73-70. Martinoni con il tap-in porta la JBM sul +5 (75-70) e coach Salieri ferma la partita con il time-out. Al rientro dalla pausa Querci trova la tripla del -2 Piacenza (75-72). Formenti a 1’ esatto dalla fine trova il lay-up del 77-73 e la panchina piacentina ferma di nuovo tutto. La schiacciata di Williams chiude i contri, la JBM vince 79-75.

Le parole di coach Andrea Valentini: «Sono molto soddisfatto questa sera. Non era facile, abbiamo sofferto molto, soprattutto nel primo tempo: Piacenza è stata brava ad allargare la nostra difesa e questo ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo stretto di più le maglie in difesa e abbiamo usato la zona che che gli ha tolto un po’ di ritmo. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche una partita migliore in attacco, selezionando meglio i tiri rispetto al primo tempo. Abbiamo di nuovo cinque uomini in doppia cifra, che è stata la nostra forza dall’inizio della stagione. Faccio i complimenti alla squadra per come è riuscita a girare la partita, soprattutto nel terzo quarto: hanno giocato di squadra e si sono aiutati e questo mi rende fiero».

Novipiù JB Monferrato – Assigeco Piacenza 79-75 (25-23, 38-45, 64-65)

Novipiù JB Monferrato: Sarto 18, Bertola NE, Valentini L., Formenti 8, Sirchia NE, Williams 17, Lomele NE, Okeke 2, Martinoni 14, Leggio 10, Hill-Mais 10. All.: Andrea Valentini

Assigeco Piacenza: Deri, Seck 2, Devoe 14, Galmarini 3, Gajic, Pascolo 6, Guariglia 7, Querci 14, Carr 12, Sabatini 17. All.: Stefano Salieri.