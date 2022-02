MTS Ser vince in casa del ToPlay

Rientrano in campo con una vittoria soffertissima, in trasferta, le tigri dell' Mts Ser di Santena . Dopo l'ennesimo stop a causa del perdurare della pandemia, dopo circa un mese si ricomincia a giocare anche nei campionati di serie C . Si ricomincia dalla 16^ giornata, in cui Destefanis e compagne incontrano un avversario assai ostico, soprattutto fra le mura di casa del Palalingotto.

Nella partita di ritorno coach Di Martino schiera Baiotto in palleggio, Busso Lucia opposto, Scapati e Destefanis in centro, Garrone e Busso in banda, Marini libero. Partono un po' con il freno a mano tirato le tigri santenesi, che subiscono la grinta delle avversarie, favorite sicuramente dal fattore campo. Qualche lacuna in ricezione e in difesa permettono alle avversarie di passare in vantaggio nella seconda metà della frazione. Il coach santenese prova a fare qualche cambio per cercare una reazione, ma il primo set è a favore delle padrone di casa per 25 a 20.

Nel secondo set ancora una volta Destefanis e compagne sembrano subire la determinazione delle avversarie. Anche in questo caso Di Martino prova a cambiare qualche elemento ed entra Marengo al posto di Baiotto in regia, Grassi al posto di Busso Lucia e Fustini al posto di Scapati. Anche se sotto di 10 punti le tigri santenesi hanno un guizzo di orgoglio e recuperano molto dello svantaggio accumulato, costringendo coach Appi a chiamare time out. Anche il secondo set va a favore delle padrone di casa per 25 a 21.

Nel terzo set, cariche per aver finito in rimonta la frazione precedent,e la formazione santenese parte subito forte e in vantaggio. Questa volta sono le torinesi a dover inseguire le avversarie, ma Destefanis e compagne sono determinate a portarsi a casa il set, per non soccombere ad un risultato quasi ingiusto, soprattutto per il lavoro svolto in questo ultimo periodo. Infatti l'Mts Ser vince il terzo set per 25 a 23, interrompendo la vena positiva del Toplay che ormai era quasi sicuro di avere il risultato a proprio favore.

Il quarto set inizia in perfetto equilibrio fra le due formazioni con il continuo inseguirsi. Verso la metà del set le padrone di casa iniziano a macinare punti portandosi in pericoloso vantaggio, ma Destefanis e compagne non demordono. Verso la metà del set rientra Baiotto in prima linea al posto di Marengo e sulla sua prima alzata, consente a Garrone di mettere a segno un fendente imprendibile in lungo linea. Sempre la stessa Baiotto va a punto con un bel muro, costringendo il coach avversario a ricorrere al time out per cercare di arginare l'avanzamento delle tigri santenesi. Grazie ad un ace di Grassi siamo 16 a 18 a favore delle padrone di casa. Si arriva al 20 a 18 con un bellissimo muro di Fustini dal centro. Con il turno al servizio di quest'ultima è Destefanis a fare ombra a rete murando un attacco dalla seconda linea avversaria (21 - 19) Un attacco fuori riporta nuovamente le tigri santenesi a ridosso delle avversarie (21 a 20).