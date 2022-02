Serie B: S. Bernardo Abet sbanca Cecina

Partita ruvida, sporca e cattiva. La S. Bernardo Abet riesce comunque a soffrire, difendendo il margine che via via si assottigliava sempre di più, e a sbancare Cecina. Dal +17 iniziale, i toscani risalgono punto su punto ed LRB per 7 minuti non va mai a segno nella frazione finale, fino al canestro di Danna che dà il là al colpo esterno: il primo in viaggio nel 2022!

LA PARTITA

Langhe Roero affronta in viaggio la Sintecnica Cecina a caccia del primo successo, mentre i toscani hanno festeggiato nell’ultimo turno la prima gioia lontana da casa di tutta la stagione (a San Giorgio).

Appena il tempo di partire ed è 0-5 firmato da Danna, con una tripla scoccata dopo un buon extra-pass di Castellino. Zanini muove lo score dei suoi, ma Antonietti arma la mano dall’arco, lo segue Fowler (ex di serata con Danna) da 8 m: time-out Russo sul 2-13. La furia piemontese non si arresta, Castellino in campo aperto è inarrestabile, Cravero corregge a rimbalzo: 3-20. Cecina dà segnali di ripresa (8-20) e LRB deve fare i conti con i problemi di falli Di Antonietti, Tarditi e Cravero (2 a testa). La Sintecnica prova ad approfittarne a cronometro fermo, ma Prunotto scrive 12-26 al decimo.

I toscani han preso le misure e lentamente accorciano, Milojevic realizza il -10 (20-30) ed è sospensione Jacomuzzi. Russo schiera la zona 2-3 e per un paio di azioni i viaggianti girano a vuoto. Poi, però, Antonietti segna dal perimetro e Danna in coast-to-coast scucchiaia il 22-37. La risposta non si fa attendere, complici tuttavia alcune palle perse ingenuamente da LRB, ed è -8 firmato Ragagnin-Sperduto-Guerrieri (29-37). Danna e Fowler chiudono comunque il primo tempo con il blitz che vale il +13 (29-42).

La Sintecnica si rilancia all’assalto (36-45), Antonietti, Danna e Perez resistono trovando il 38-52. Il clima si innervosisce, tra un tecnico a Russo, il quinto personale di Milojevic e un antisportivo (severo) ai danni di Prunotto: nella bagarre è -8 locale 48-56. Ancora pioggia di falli (4 per Antonietti, Tarditi e Perez a fine periodo), LRB è avanti 51-58 al trentesimo, l’inerzia è comunque tutta avversaria.

La quarta frazione è di vera sofferenza. Dal campo i piemontesi non riescono a segnare, i toscani si affacciano a -6 (53-59). A sette minuti dal termine già out Tarditi e Antonietti per falli, la gara si complica. Cravero combatte a rimbalzo (14 carambole per lui in serata) e dalla lunetta LRB prende ossigeno, Sperduto riscrive però subito -6 (56-62). Il tempo scorre e serve capitan Danna che con 2:30 da giocare trova i primi punti ospiti dal campo nel periodo (56-64). Torna un po’ di fiducia e Perez e Fowler trovano le due triple consecutive che chiudono i giochi: 58-70! Il fallo sistematico chiesto da Russo non serve a cambiare la storia del match: finisce 62-72!

Per Langhe Roero arriva, così, la prima vittoria esterna del 2022 ed arriva dopo una partita di lunga sofferenza, eccezion fatta per il primo periodo. Problemi di falli, gara ruvida e nervosa e poco feeling col canestro nel finale. Non basta tutto questo a fermare la S. Bernardo Abet che si prende i due punti e inanella la terza gioia di fila.

TABELLINO

Sintecnica Cecina - S.Bernardo-Abet Langhe Roero 62-73 (12-26, 17-16, 22-16, 11-15)

Sintecnica Cecina: Alessandro Sperduto 19 (5/14, 1/10), Giovanni Ragagnin 11 (3/5, 1/3), Paolo Zanini 9 (3/6, 0/0), Matteo Fioravanti 7 (1/8, 1/5), Bogdan Milojevic 6 (3/7, 0/0), Lorenzo Pistillo 4 (1/2, 0/5), Nikodem Czoska 4 (1/3, 0/0), Giacomo Guerrieri 2 (1/5, 0/1), Pietro Ticà 0 (0/0, 0/0), Alessandro Banchi 0 (0/0, 0/0), Guido Pellegrini 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bartoli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 27 - Rimbalzi: 43 13 + 30 (Paolo Zanini 11) - Assist: 8 (Alessandro Sperduto 3).

S.Bernardo-Abet Langhe Roero: Nicolò Castellino 15 (2/5, 2/8), Andrea Danna 15 (5/9, 1/2), Marco Prunotto 11 (3/8, 0/0), Luca Fowler 10 (1/2, 2/7), Daniel Alexander perez 9 (1/2, 2/2), Luca Antonietti 8 (1/2, 2/3), Francesco Cravero 5 (2/2, 0/2), Emanuele Tarditi 0 (0/1, 0/1), Luca Cortese 0 (0/0, 0/2), Alessandro Cagliero 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 25 - Rimbalzi: 49 6 + 43 (Francesco Cravero 14) - Assist: 10 (Andrea Danna 5).

SERIE C

L’Abet S. Bernardo conquista la posta in palio anche nella trasferta a Cantalupa, contro l’ATS Pinerolo, pur dopo aver dovuto insistere fino all’ultimo per staccarsi del tutto dall’avversaria. I padroni di casa, infatti, riescono sempre a riavvicinarsi pericolosamente nonostante i diversi tentativi di allungo viaggianti. Langhe Roero, però, negli ultimi cinque minuti riesce a scappare definitivamente e a prendersi i due punti.

LA PARTITA

Langhe Roero si presenta a questa sfida con nove vinte contro le cinque avversarie, ma non sarà una partita facile. 2-2 iniziale, poi si scatena LRB, che dopo il canestro con fallo subito di Eirale si porta sul 2-10. Pinerolo si rianima e risale a -2 (8-10), prima di un'altra fiammata esterna propiziata da Toppino, Gallo e Negro (8-16). I locali, però, a partire da una tripla sullo scadere dei 24 secondi si rifanno sotto (15-16). Caldarone riprende un po’ di ossigeno a fine frazione, con la penetrazione mancina del 15-18.

L’aggancio è nell’aria e arriva sul 18-18. A ruota, L’Abet S. Bernardo riprova a staccarsi con il canestro pesante di Stetco (21-27), ma l’ATS rimane in scia: 24-27. Un nuovo tentativo nasce dalle mani di Corvalan, Eirale e poi Gallo, reattivo a convertire a rimbalzo in attacco il 28-37. Anche questa volta la formazione gialloblu trova le risorse per non crollare e alla pausa la gara è apertissima: 31-37.

Il secondo tempo, di solito totale appannaggio LRB, questa sera invece è ancora combattuto, così come il primo (45-50 a metà della terza frazione). Negro e Gallo riescono ad aprire un po’ la forbice, ma senza scatenare una fuga decisiva: 48-57 al trentesimo.

Negli ultimi dieci minuti Corvalan trova due canestri consecutivi importanti (53-61), ma gli avversari inventano da 8 metri la tripla del -5 (56-61). Torna in cattedra il professor Gallo e, subito seguito da Zabert (entrambi a bersaglio da tre), riesce a spezzare definitivamente l’equilibrio (58-71). Mittica in contropiede e a ruota Corvalan spengono le ultime speranze gialloblu trovando il massimo vantaggio sul +16 (59-75). Il margine non cambia più e di lì a poco suona la sirena finale sul 64-80.

L’Abet S. Bernardo riesce così a risolvere negli ultimi cinque minuti una gara che stava diventando un rompicapo. Dal canto suo Pinerolo ha il merito di essere rimasta nel match nonostante una serie di tentativi di allunghi avversari.

TABELLINO

ATS Cestistica Pinerolo - Abet S. Bernardo Langhe Roero Basketball 64-80 (15-18, 16-19, 17-20, 16-23)

ATS Cestistica Pinerolo: Bonansea 2, Menegazzo 1, Peretti ne, Navone 17, chiattone 2, Gatti 12, Molinero 2, Tomatis 15, Borda ne, Grosso ne, Catozzi 13, Giraudo ne. All. Bianco, Ass, Santoriello.

Abet S. Bernardo Langhe Roero Basketball: Riccardi ne, Gramaglia 2, Zabert 9, Eirale 9, Corvalan 8, Stetco 3, Gallo 20, Cladarone 4, Negro 11. Toppino 5, Gioda4, Mittica. All. Siragusa, Ass. Sanino, Barberis.