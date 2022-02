La Fulgor finalmente al completo vince a Livorno

Un messaggio ai naviganti. È quello che arriva dal Modigliani Forum di Livorno, dove la Paffoni , finalmente al completo eccezion fatta per i lungodegenti Piazza e Neri, firma un colpo importante. Contro una delle squadre più in forma del campionato, reduce da tre vittorie consecutive, Omegna parte malino, andando subito sotto 6-0 senza trovare il canestro per i primi 4′. Ma poi reagisce, entra in partita, chiude sotto il primo quarto ma dal secondo quarto in avanti la musica cambia.

La Paffoni prende infatti il comando delle operazioni per non mollarlo più: mini allungo per chiudere l’intervallo avanti di 5, primo tentativo di fuga nel terzo quarto con il più 12 rintuzzato dai ragazzi di Da Prato che pareggiano prima del libero di Balanzoni a dare il più alla Fulgor all’ultimo riposo. Dieci minuti finali condotti da grande squadra, in totale controllo e blitz importante per 68-57, che consolida il terzo posto e permette ai rossoverdi di non lasciar scappare Vigevano e San Miniato, entrambe vittoriose. Ora, finalmente, è tempo di tornare a casa: sabato sera riapre le porte il PalaBattisti per la sfida a Cecina.