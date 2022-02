Derthona Basket verso la Coppa Italia

Inizia oggi la settimana della Frecciarossa Final Eight 2022 , il secondo trofeo che verrà assegnato in stagione dopo la Supercoppa. Dal 16 al 20 febbraio , le migliori otto formazioni al termine del girone di andata saranno protagoniste delle sfide in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

La Bertram Derthona disputerà giovedì 17 febbraio alle ore 18 il proprio quarto di finale contro l’Allianz Pallacanestro Trieste, la prima storica partita del Club nella manifestazione. Per seguire la squadra allenata da Marco Ramondino in questa importante manifestazione, la società comunica gli orari settimanali di apertura al pubblico della segreteria, sita in Via San Marziano 4: da oggi, lunedì 14 febbraio, a mercoledì 16 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. I tifosi potranno recarsi presso la sede per acquistare i biglietti disponibili nei vari settori del palazzetto. Di seguito i prezzi, comprensivi dei diritti di prevendita, dei biglietti per giornata di giovedì:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 Parterre Fronte Panchine € 84,80 € 67,84 Parterre Retro Panchine € 63,60 € 50,88 Tribune € 32,00 € 26,00 Gradinate € 22,00 € 20,00

I titoli di ingresso danno diritto ad assistere anche all’altro quarto di finale in programma il 17 febbraio, quello tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi. I tifosi potranno acquistare i tagliandi anche sul sito di Vivaticket. Per seguire la squadra in questa storica prima volta, Bertram Derthona ha organizzato per tutti i tifosi che vorranno aderire un pullman andata-ritorno in giornata al costo di € 25 più il prezzo del biglietto. La partenza è stata fissata alle ore 11 di giovedì 17 febbraio dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Fino a mercoledì 16 febbraio è ancora possibile riservare il proprio posto recandosi presso la segreteria di Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. Per qualsiasi ulteriore informazione relativo all’acquisto dei biglietti o all’adesione al pullman, è possibile contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689.