Collegno Basket, il recap della settimana

Collegno fa suo il primo impegno casalingo del 2022 sconfiggendo nettamente Biella. Dopo un inizio difficile (6 - 16), i padroni di casa aggiustano le cose sia in attacco che, soprattutto, in difesa. Recuperato lo svantaggio, Collegno prende progressivamente il largo fino a toccare il +25 che, con minime variazioni intermedie, rimane sul tabellone di gara fino alla sirena conclusiva. Da segnalare, offensivamente, i quasi 5 uomini in doppia cifra e, difensivamente, la prova del secondo periodo, chiuso dagli ospiti con 7 punti realizzati, di cui due soli su azione. Si riprende sabato prossimo con "la classica" sfida contro la Crocetta. Palla a due alle 21:15 al Ballin di Via Piazzi.

Collegno - Biella 84 - 59 (19 - 20, 40 - 27, 61 - 40)

Collegno: Corgnati 8, De Bartolomeo 19, Borgialli 14, Tuninetto 8, Poom 10, Bossola, Villata 2, Framarin 5, Tio, Mortarino 4, Perotti 3, Utieyin 11. Allenatore: Spanu. Assistenti: Roselli e Zamperin

Biella: Moro, Dotti 9, Caroli, Gregorio 11, Cena, Perino 6, Ndizie 8, Vercellino 17, Ouro Bagna 5, Brusasca ne, Cerri, Amoruso 3. Allenatore: Cardano. Assistenti: Benderè e Aglietta

Alla fase conclusiva le prime fasi delle giovanili: 1 vittoria contro Crocetta, e 2 sconfitte contro Novara e San Mauro per l'Under 15 Eccellenza, che vede sfumare il passaggio del turno alla fase top.

Vittorie per Under 14 Gold contro San Mauro, dell'Under 16 contro Alfieri e della 13 Gold contro Eteila.

Cade nella prima partita della fase coppa, la 17 Eccellenza, a Genova.

Prossimi appuntamenti:

Lunedì 14/2 ore 19:00 Under 13 Gold @ Ciriè

Martedì 15/2 ore 20:45 Under 19 Eccellenza vs Campus

Mercoledì 16/2 ore 19:30 Under 14 Gold @ 5 Pari

Mercoledì 16/2 ore 20:00 Under 13 Gold vs Ivrea

Giovedì 17/2 ore 19:30 Under 14 Silver @ Avigliana

Sabato 19/2 ore 14:30 Under 13 Silver vs Crocetta

Sabato 19/2 ore 21:15 C Gold @ Crocetta

Domenica 20/2 ore 11:30 Under 13 Gold @ Ad Quintum

Domenica 20/2 Under 17 Eccellenza vs 5 pari