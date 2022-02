Gators, il recap della settimana

SERIE D

ASC SAVIGLIANO - VM SERVICE GATORS 60-57

Parziali: 21-14, 35-31, 46-48 ASC Savigliano: Fasson 12, Bertello, Giordano, Giannotto 8, Testa 9, Brero 4, Mondino 9, Sales 2, Alladio 2, Bono n.e., Miretti 4, D’Amelio 10. All. Testa

VM SERVICE Gators: Marengo 4, Bianco n.e., Nasari 25, Testa 8, Cerutti 6, Nicola S. n.e., Nicola A. 4, Zuccarelli 8, Davicco n.e., Robasto 2, Bertaina. All. Mondino - Ass. Sabatino

Mercoledì 9 Febbraio è andato in scena l'attesissimo derby saviglianese della Serie D: ASC Savigliano vs Gators.

La partita, pur non avendo grande importanza per entrambe le squadre in termini di classifica, è sempre molto sentita dal pubblico e dagli addetti ai lavori, come dimostra il fatto che le prenotazioni per i posti disponibili al PalaFerrua (limitati a causa del COVID) sono state esaurite in pochissimi minuti.

Fin dalla palla a due, i padroni di casa fanno capire di voler vender cara la pelle, mettendo una grandissima intensità su entrambi i lati del campo e trovando ottime conclusioni dalla lunga distanza. I Gators provano a reagire, ma l'attacco è meno fluido rispetto alle ultime uscite e anche l'approccio difensivo non è dei migliori. Testa e compagni ne approfittano e scavano il primo break, chiudendo il primo quarto in vantaggio di 7 punti. Al rientro in campo coach Testa mantiene la difesa a zona, che crea non pochi problemi all'attacco biancoverde, che continua ad essere molto macchinoso; Nasari prova a suonare la carica e, con alcune ottime conclusioni, riavvicina i suoi. Savigliano risponde con D'Amelio e Fasson, bravi ad attaccare il canestro con continuità e con l'esperienza di Testa e Mondino. Cerutti prova a coinvolgere nel gioco Marengo, che viene però troppo presto limitato dai falli.

Si arriva così al riposo lungo con i Gators ancora ad inseguire, sul punteggio di 35-31. Nel terzo quarto, i Gators sembrano finalmente sbloccarsi, fino a mettere la testa avanti nel punteggio, verso metà periodo: Nasari continua a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco, conquistando numerosi falli e segnando i conseguenti liberi con estrema precisione; Zuccarelli e Vitto Testa trovano alcune buone conclusioni nel pitturato, ben supportati dai giovani Andrea Nicola e Robasto, bravi a farsi trovare pronti in attacco, ma autori di alcuni scivoloni difensivi, che permettono ai padroni di casa di restare a contatto. Si arriva così all'ultimo periodo con la partita in sostanziale equilibrio, con i Gators avanti di soli 2 punti. Nell'ultimo quarto, Cerutti e compagni hanno diverse opportunità per scappar via, ma non riescono a sfruttare l'evidente vantaggio fisico nel pitturato e Savigliano ne approfitta: Mondino e D'Amelio segnano due bombe importantissime e, negli ultimi minuti, la partita si fa tiratissima. Savigliano mette la freccia e sorpassa, nei possessi finali i Gators pasticciano un po' e, pur trovando alcuni tiri aperti, non riescono a trovare la via del canestro e sono costretti ad arrendersi. La partita si chiude sul 60-57 per i padroni di casa, che ritornano meritatamente alla vittoria, dopo una lunga serie di derby a favore dei Gators. Sicuramente una prestazione non brillante per i ragazzi di coach Mondino, che devono far tesoro degli errori, per prepararsi al meglio per la seconda fase del campionato, durante la quale gli alligatori si giocheranno le loro carte per tentare di conquistare la promozione in serie C Silver. ZETAEMME CAYMANS - BRA 40-70

Parziali: 12-20, 5-23, 14-7, 9-20 ZETAEMME Caymans: Zorgniotti 4, Cerutti 2, Donnarumma, Mondino, Nicola S. 12, Paschetta, Nicola A. 4, Davicco 9, Stima 2, Barra 7. All; Biglia- Sabatino

Bra: Gambini 11,tuninetti 2,Girry 17,agrò 3,didoli 9,pinotti 4,giami 6,omodei,ferrero 5 paschetta 8,bertorello 5. All: Filippone

A Cavallermaggiore arriva la quarta forza del campionato: Bra. I Caymans hanno l'obiettivo di rifarsi dopo la brutta prestazione dell’andata, la peggiore della stagione. Da subito partono forte in difesa ma vengono puniti dai fischi arbitrali forse un po’ eccessivi. Dopo alcuni minuti di alto livello, anche in attacco qualcosa si spegne e la fretta diventa cattiva consigliera.

Il secondo quarto vede Bra segnare con continuità, gli alligatori non riescono a ribattere e si arriva a meno 26 della sirena di metà gara.

Alla ripresa i biancoverdi iniziano a chiudere le maglie in difesa e a segnare anche dalla lunga distanza: questo sforzo porta a un gap di soli 12 punti. Lo sforzo fisico però inizia a pesare e, complice anche l’uscita per falli di quattro giocatori, il punteggio si dilata nuovamente.

"Sicuramente una partita difficile, ma la grinta e la determinazione messe in campo questa sera saranno utili per le prossime gare" è il pensiero di Coach Biglia al termine del match.

Prossimo impegno: Venerdì 18/02/2022 ore 21.15 ZETAEMME Caymans - Carmagnola (Palasport - Via San Giorgio - Cavallermaggiore (CN)). ABC SERVIZI LADY GATORS - CHIERI 45-65

Parziali: 22-20, 14-12, 3-21, 6-12 ABC SERVIZI Lady Gators: Mondino M. 1, Vergnano 2, Bertola 2, Iannuzzi 15, Pederzani 4, Rivoira 7, Mondino S., Marchisio Giu. 8, Gjondrekaj D. 2, Raso 4, Gjondrekaj F., All. Colonna, Nicola, Mondino – Mascolo

Chieri: Pecorara 22, Bisi 5, Ghibaudo 3, Cuniberti 2, Vallero 10, Quattrocolo 4, Quaglia, Fumello, Crisci 2, Bucci, Vergnano 12, Cancian 5 All.Miano

Una domenica sfortunata per la promozione femminile che gioca un match molto accattivante contro le avversarie di Chieri.

Le Lady Gators si trovano davanti una squadra che, nel girone di andata, aveva dato del filo da torcere concludendo la partita con 42 punti di vantaggio, molto aggressiva e determinata, per nulla intenzionata a cedere di intensità e ritmo fino alla fine dell’incontro.

Nonostante questo la prima metà gara è totalmente equilibrata. Le alligatrici riescono a concretizzare con incisività grazie a Rivoira, Marchisio e Pederzani che si fanno trovare pronte sin dall’inizio. Al suono della sirena dell’intervallo le Lady Gators conducono con un leggero vantaggio per 34-32.

La partita ha visto l’esordio del nuovo gradito arrivo in casa Gators, quello di Raso, che, allenatasi ormai da qualche settimana con le ragazze, si propone subito nell’amministrare il gioco con grande grinta e tanta intensità anche in difesa.

Purtroppo, nella seconda metà della partita, le avversarie danno la svolta e, impostando una difesa a zona paralizzante per le Lady, riescono a recuperare e creare un divario pesante e irriducibile.

Note di merito sicuramente per le prestazioni di Gjondrekaj D., che si fa sentire a rimbalzo e occupa spazio prezioso sotto canestro, e Iannuzzi, che è ormai diventata una sicurezza per la squadra.

Si chiude così la gara con il punteggio di 45-65 per le amiche di Chieri, ma le nostre ragazze escono comunque molto soddisfatte dal campo, sicure di aver fatto vedere al pubblico Gators il loro netto miglioramento e, come sempre, la loro grande grinta!

Prossimo incontro: Mercoledì 23/02/2022 ore 21.00, Livorno - ABC SERVIZI Ladt Gators (Palestra P.zza Possis - LIVORNO FERRARIS (VC)). JUNIORES SALUZZO - GATORS 37-69

Parziali: 7-21, 8-17, 14-10, 8-21 GATORS: Tuninetti 2, Roano, Ghigo 8, Anrico 2, Introini 19, Perrone 7, Ferrero 14, Scibetta 4, Pistone 2, Brigna, Valinotti 4, Mazzone 7. All. Nicola - Tesio

Saluzzo: Pesce 4, Ferrari 3, Fino 18, Allasia 3, Garneo, Monge, Rollè 2, Ballatore 1, El Haquad 2, Allio, Fraire 4. All. Rabbia

Turno infrasettimanale per i Gators 2005, mercoledì 13 febbraio 2022, che sfidano la compagine saluzzese.

A differenza della partita di andata, quando si era partiti con il freno a mano tirato, questa volta i ragazzi di Nicola e Tesio sono subito concentrati e, guidati dal trio Perrone-Ferrero-Mazzone, piazzano un break importante già dal primo quarto (7-24).

Qualche disattenzione sotto il canestro ospite non consente di concretizzare meglio i rimbalzi offensivi, che, vista la differenza fisica in campo, capitano spesso. Introini, nei pochi minuti in cui è in campo, fa vedere di avere la “mano calda” e, come anche Ghigo, brucia più volte la retina dall’arco dei 6,75.

La partita è andata avanti senza grandi scossoni, anche se il parziale del terzo quarto ha visto segnare di più Saluzzo; il divario è andato comunque crescendo a favore dei Gators con un ultimo quarto convincente.

Tuninetti e Anrico in cabina di regia hanno fatto vedere un buon gioco, come pure Scibetta con alcuni movimenti efficaci sul fronte offensivo e come Ferrero ottimo contropiedista.

Coach Tesio alla fine: “L’occasione è stata ghiotta anche per verificare alcuni nuovi movimenti offensivi e difensivi che abbiamo cominciato a vedere in allenamento: i ragazzi sembrano sempre ben disposti ad accogliere nuove idee, che poi queste siano applicate a dovere è l’obiettivo a cui dovremmo tendere”.

I Gators continuano a guidare la classifica di questo campionato mantenendo l’imbattibilità.

Prossimo incontro: Domenica 20/02/2022 ore 15.00, Savigliano - Gators (Palaferrua - C.so Roma, 70 - Savigliano (CN)).

ALLIEVI GATORS - SALUZZO 47-61

Parziali: 8-11, 11-15, 15-11, 13-24 Gators: Avalle 14, Cangialosi 6, Carta 2, Crosetto 10, Dutto, Fiorito, Guzzon, Mori 9, Pepe 4, Scardina, Zecca 2. All: Biglia

Saluzzo: Bellino, Caporgno, De Marchi, Enrico, Giordano 13, Invernizzi, Llula 4, Negri 6, Palushaj, Risso 6, Russo 13. All: Rabbia

Anche la partita di ritorno contro Saluzzo si rivela ostica e indigesta per la squadra Allievi che, dopo 2 mesi di stop, torna finalmente in campo. Inizio davvero sottotono dove ad essere protagonisti sono gli errori dei padroni di casa da sotto canestro (ben 15!!) che portano Saluzzo a condurre seppur senza mai prendere un vantaggio ampio.

Il terzo quarto sembra iniziare con un gioco migliore: la difesa che si compatta e in attacco la palla circola più facilmente e si segna con maggiore incisività, ma il buon ritmo si perde dopo poco tempo per cui i viaggianti riescono a rimanere a contatto.

Ultimi minuti decisivi: gli ospiti sono più reattivi sulle seconde palle che vagano per il campo e concretizzano i tanti liberi che hanno a disposizione.

"Si salva ben poco di questa partita ma, per fortuna, già in settimana ci sarà modo per rifarsi contro Fossano" è il laconico commento di Coach Biglia al termine del match.

Prossimo incontro: Mercoledì 16/02/2022 ore 19,00 - Fossano - Gators (Palestra comunale - Via Cherasco, 7 - FOSSANO (CN)). U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS - FARIGLIANO 90-71

Parziali: 19-15, 12-21, 27-16, 32-19 ABC SERVIZI Gators: Cangialosi 3, Alessio 23, Varallo 17, Avalle 8, Barra, Culasso, Inaudi 7, Pistone, Mori 16, Bertaina, Marcellino 16. All. Biglia

Farigliano: Manfredi 5, Schellino, Occelli 12, Massolino 4, Sabena 14, Fresia Dotta, Manzi 6, Pecchenino 2, Nastasi 25, Mariani 3, Manera. All: Sappa- Alberione

Leggendo il risultato si potrebbe pensare che la partita sia stata facile, ma leggendo i parziali si capisce che non è affatto andata così. Farigliano è una squadra tosta che ti fa giocare male, ti toglie ritmo e, come all’andata, ti punisce su ogni distrazione.

Per due quarti e mezzo gli alligatori, seppur dopo un inizio buono, non trovano la soluzione al rebus e rimangono bloccati smettendo di difendere e pensando di risolvere individualmente la contesa. Questo approccio porta i viaggianti a metà terzo quarto sul più 15, ma ad un certo punto il gioco dei Gators ingrana e inizia una rimonta che culminerà con un parziale di 53-20 in 13 minuti che mette in evidenza la maggiore forza fisica e un maggiore livello tecnico di tutto il gruppo.

Negli ultimi minuti la squadra gioca bene e difende insieme, sacrificandosi e divertendosi a stare in campo: lo spirito giusto per vincere, che deve accompagnare sempre i giovani giocatori. Nota positiva da segnalare il rientro in una partita ufficiale, dopo 2 anni causa di un infortunio, di Mattia Alessio autentico trascinatore già ieri.

Prossimo incontro: Domenica 20/02/2022 ore 11.00 - Serravalle - ABC SERVIZI Gators, (Palasport - V.le Rimembranza - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)). U14 ELITE CUNEO - GATORS 65-42

Parziali: 16-15, 37-27, 44-37 GATORS: Mondino, Inaudi 2, Graziano, Ambrogio 7, Massa 2, Iacuzzi 3, Barra 10, Bertaina 18, Bosio, Crosetto, Chiarlo. All. Toselli, Ass. Racca

Cuneo: Vergnaghi 32, Di Meo 16, Picollo 6, Giordano 2, Grosso, Mattio 4, Condur 3, Olomo, Peano 2. All. Lelli

Trasferta nel capoluogo della granda per i ragazzi dell’U14 che affrontano i leader della classifica generale del campionato. Il match si dipana su binari di sostanziale equilibrio con le compagini che si affrontano a viso aperto e le due punte di diamante, Vergnaghi da una parte e Bertaina dall’altra, a fare vedere giocate di classe.

Il primo periodo si chiude con i padroni di casa avanti di una sola lunghezza e, nel secondo periodo, il gioco non cambia: i Gators rispondono colpo su colpo alle giocate cuneesi. Soltanto nell’ultima parte del quarto il divario aumenta arrivando alla doppia cifra.

Dopo l’intervallo lungo i bianco verdi cercano di ricucire il gap riuscendo in parte nel loro intento e, in un periodo durante il quale si segna poco, si portano a sole 7 lunghezze da Cuneo.

Le energie a questo punto però scarseggiano e i continui contropiede dei cuneesi non lasciano scampo agli alligatori che vedono aumentare il gap che si attesta sul 65-42 finale.

“Peccato per il cedimento soprattutto fisico che abbiamo subito nel finale perché, fino a quel momento, stavamo facendo un’ottima partita. Poi le forze sono venute meno e non siamo più stati in grado di rientrare. Proseguiremo la nostra stagione facendo la seconda fase Coppa, non essendo riusciti ad entrare tra le prime tre squadre della classifica. Questo girone ci ha comunque insegnato molto, essendo quello più difficile tra tutti quelli dell’U14 piemontese, e siamo quindi fiduciosi di fare molto bene nella seconda fase” queste le parole dei coach che continuano comunque a tenere alta la concentrazione per gli ultimi due appuntamenti della regular season.

Prossimo incontro: domenica 13/02/2022 alle ore 11.00, Grugliasco – GATORS (Palestra Levi - Viale Radich, 8 - GRUGLIASCO TO). GRUGLIASCO - GATORS 68-66

Parziali: 19-26, 22-10, 12-9, 15-21 GATORS: Mondino, Inaudi 10, Graziano 3, Ambrogio 15, Bosio, Barra 28, Chiarlo 6, Crosetto 4. All. Toselli, Ass. Racca

Grugliasco: Mapelli 7, Zaccarelli, Finotti 4, Andreis 14, Lignana 1, Evangelista 3, Boniforte, Rubino, Masola 19, Bellora, Mancino 9, Nogara. All.: Mastrorilii, Ass. Converso

Nella penultima giornata del campionato Under14 Elite, i Gators sono ospiti di Grugliasco, formazione già qualificata alla fase Top per il titolo in Piemonte. Gli Alligatori si presentano in formazione rimaneggiata con le assenze pesanti degli infortunati Bertaina, Iacuzzi e Massa, mentre Botta è impegnato con l'Under13. Coach Toselli chiede al gruppo di affrontare la sfida con grinta e sacrificio per la squadra e la sfida che sembrava impossibile si rivela un'occasione di vittoria per Crosetto e compagni. Il primo quarto è tutto verde Gators: gli Alliagatori giocano in velocità sfruttando passaggi veloci e con pochi palleggi si arriva sempre a ottime conclusioni. In questo frangente Inaudi e Ambrogio trovano ottime collaborazioni offensive. Grugliasco si affida alle conclusioni da tre punti e riesce a rimanere in scia e il primo quarto si conclude 26 a 19 per i biancoverdi.

Nel secondo quarto i Gators subiscono la rimonta dei padroni di casa, il bel gioco offensivo biancoverde si inceppa e i Torinesi chiudono il secondo quarto avanti 41 a 36.

Alla ripresa dalla pausa lunga si assiste ancora a una bella pallacanestro, Grugliasco sembra voler scappare via nel punteggio e chiude il quarto avanti 53 a 45. Nell'ultimo periodo gli Alligatori si compattano e si assiste ad una e vera propria rimonta. Barra fa vedere tutto il suo talento offensivo insaccando ben due bombe e alcune ottime conclusioni da distanza ravvicinata. Sotto di due punti, con dieci secondi da giocare e palla in mano, gli Alligatori non riescono ad agguantare il pareggio per andare all'overtime, ma la sensazione è proprio quella di aver fatto una gran partita.

Queste le parole di capitan Inaudi a termine del match: "sono orgoglioso di aver fatto parte dell'impresa che oggi la squadra in campo e a bordo campo ha compiuto. Abbiamo affrontato una sfida che appariva impossibile e affidandoci alla forza del gruppo e alla grinta di ognuno ha giocato una gran partita".

Prossimo incontro: Mercoledì 16/12/2021 alle ore 18.00, U14 ELITE: GATORS - Saluzzo (Palazzetto Einaudi – Via Einaudi, 44 – MONCALIERI (TO)). U13 SILVER ALPICAR GATORS 2010 - SAVIGLIANO 72-37

Parziali: 20-5; 38-13; 60-25 ALPICAR Gators 2010: Grezda 8, Amato, Abello 34, Fresia 14, Birolo 8, Magliano, Allemandi, Foti, Ferrero 4, Quaranta, Bergese 2, Biga 2. All. Racca

Savigliano: Socchi 1, Rinaldi 2, Beccaria 11, Bisicchia 4, Gullino, Regis 10, Gjyrezi, Ingaramo 9. All. Fiorito, Ass. Bacci