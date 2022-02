CNU 2022: la prima è di Torino, ma la serie è apertissima

Si conclude con la vittoria di Torino una combattutissima gara di andata del primo turno preliminare del Campionato Nazionale Universitario. I 3 punti messi da parte dai torinesi sono margine tutt'altro che rassicurante in vista del ritorno in programma a Brescia il prossimo 28 febbraio. Come da pronostico, i lombardi, all'inseguimento dal primo all'ultimo secondo, si confermano avversario tostissimo e con diversi elementi di talento.

Partenza lanciatissima di Torino, con Conti e Di Gennaro autori di tutti i punti messi a referto nei primi 4 minuti: 13-2.

Per contro, l'avvio dei bresciani è lento è timido e Torino raggiunge il +14 con Fantolino al 7’: 20-6.

Con l’andare dei minuti però gli ospiti, presi per mano da Zotti e Gardin, entrano in partita e si riavvicinano fino al 25-22 del 15’.

Brescia chiude la difesa, si schiera a tratti anche a zona e alza l'agonismo del match.

Torino non indietreggia e la partita si fa durissima e combattutissima in ogni zona del campo.

Una tripletta angolata di Di Gennaro porta il vantaggio interno a +13: 32-19.

Brescia tappa il buco, Conti, dopo un rimbalzo offensivo, segna il +12 al 19’.

Il 38-26 sembra un solido trampolino su cui costruire un bottino ancora più rassicurante. E invece il ritorno in campo dalla pausa è tutto di Brescia, che con Alberti rimonta fino al -6, e poi risale al -4 con una tripla fortunatissima di Ghitti aiutata dal cristallo: 46-42.

Solo rete invece dell'altra parte il fendente di Fantolino, bissato poco dopo da Di Gennaro per il 54-44.

Lo stesso Di Gennaro archivia la terza frazione con il contropiede del 56-45.

In avvio di ultima decina si ripete quanto capitato dopo l’intervallo lungo: Brescia infila due triple con Poli e Alberti e nel giro di 30 secondi dimezza il ritardo: 56-51.

Si gioca con ardore su tutti i palloni e le difese salgono di tono.

Davanti c'è sempre Tonino, che beneficia di 4 punti di Buonafede e un bel assist di Catozzi per Fantolino per tornare sul +8: 64-56. Gli ospiti fanno quadrato in difesa, Torino non sempre attacca con lucidità e si fa ancora risucchiare: 67-62 a due minuti dalla fine.

Ennesimo errore in fase offensiva dei ragazzi di casa e dall'altra parte Gardin si alza dall'angolo per il 67-64 quando il cronometro segna 50 secondi alla sirena.

Al termine di una lunghissima azione che sfocia in almeno tre rigiocate torinesi, Di Gennaro si procura due liberi e ne segna solo uno: 68-64.

Mancano 12 secondi alla fine e Torino ha un fallo da spendere. Ma non lo fa e incassa da Ghitti una beffarda parabola laterale che la dea bendata indirizza contro la tabella e poi nella retina: 68-67 con un paio di secondi da giocare.

Sulla rimessa in attacco, fallo su Di Gennaro che segna entrambi liberi e fissa il 70-67 conclusivo.

CUS TORINO-CUS BRESCIA 70-67

Parziali: 22-12, 39-28, 56-45

TORINO: Di Gennaro 24, Conti 17, Fantolino 12, Gervino 2, Ferrari, Morandi 3, Catozzi 4, Bonafede 6, Tatsoptsa 2. All. Subbiani. Ass. Ferriero.

BRESCIA: Alberti 10, Cavazzana, Gardin 11, Ghedini, Ghitti 10, Lonati, Outmane 6, Poli 3, Zanardi 14, Zotti 13. All. Tusa. Ass. Gamba.