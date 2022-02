ARTISTICO – Ghezzo sul trono ai Campionati Italiani Junior di Torino

Piazzamento sul podio a soli 11 anni anche per Aiden Buttiero, a sua volta tesserato per l’Ice Club Torino e allenato dagli stessi Edoardo De Bernardis e Renata Lazzaroni. Il giovane talento si è piazzato al terzo posto nella gara maschile con 144.06 punti, alle spalle di Nikolaj Memola dell’IceLab ed Emanuele Indelicato del Circolo Pattinatori Artistici Trento. Tra le coppie di artistico, infine, titolo per l’unico tandem in gara formato da Alyssa Chiara Montan e Filippo Giacomo Clerici dell’IceLab.