CUS Torino hockey Campione d'Italia U21 Femminile Indoor

A portare a casa il titolo italiano sono le ragazze dell'Under 21 indoor allenate da Lyudmyla Vyhanyaylo, colei che questo gruppo lo ha quasi interamente preso per mano dalle scuole, portato al campo e guidato passo passo fin qui. La perfetta unione tra due gruppi: quello delle 2001/03 e quello delle 2005/07, capace insieme di fare il botto e di essere garanzia per il futuro anche della prima squadra cussina.

Dopo la vittoria del girone conquistata sabato grazie alle vittorie 6-1 sulle ragusane del Raccomandata (tripletta di Chiara Di Bella, doppietta di MAria Chiara Mulas e gol di Sasha Griglio), 3-2 sulla Moncalvese (in rete due volte Di Bella e una Mulas) e 4-3 sul CUS Padova (doppietta di Mulas e gol di Di Bella e Monica Coggiola), domenica mattina le biancoblu hanno conquistato la finale superando 3-2 le padrone di casa del CUS Pisa in semifinale.

Un risultato che non fotografa esattamente l'andamento della partita, totalmente favorevole alle torinesi, passate in vantaggio nel primo tempo con Mulas e poi brave a raddoppiare nella ripresa con Coggiola e fare tris con Di Bella. Oltre ai gol, un dominio netto sul campo che ha portato a tante altre occasioni non sfruttate. E così prova ad approfittarne il CUS Pisa che, a due minuti dalla fine, trova nel giro di 30 secondi prima la rete del 3-1 con Ascione e poi quella del 3-2 con Piccinocchi. Ma non c'è più tempo per una clamorosa rimonta e Torino festeggia.

Finale contro il CUS Padova per certi versi simile, con le torinesi subito avanti 2-0 con Mulas e Coggiola e in controllo. Anche questa volta però, in meno di un minuto succede di tutto. Prima le venete trovano le due reti che portano al momentaneo pareggio e subito dopo Silvia Caffaratti riporta avanti il CUS Torino.