Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C, sconfitta con la capolista

È finita 0-3 (14-25; 20-25; 20-25) la sfida della serie C contro la prima della classe Lessona. “All’andata era stata l’unica squadra che in campo ci aveva proprio spazzate via senza farci giocare, - dice l’allenatrice Barbara Medici – sabato sera invece ci siamo state e abbiamo giocato, ben consapevoli che per impensierire squadre di questo calibro ci vuole altro, ma noi ci proviamo”. Prossimo appuntamento il 19 febbraio alle 20.30 a casa di Rosaltiora.

Prima Divisione e U16 Eccellenza Territoriale, due sconfitte per le Igorine

Due sfide casalinghe combattute ma senza punti. Le Igorine di Alessia Callegari hanno perso in Under 16 Ecc. Territoriale contro Omegna 0-3 (19-25; 23-25; 18-25) e in Prima Divisione sempre 0-3 (14-25; 10-25; 18-25) contro Issa Novara. Nel campionato Senior si gioca ancora in casa il 19 alle 18 contro San Giuseppe Trecate, nel giovanile invece trasferta ad Acqui il 20 alle 10.30. U18, continua la striscia di vittorie delle Igorine

Vittoria 3-0 (25-13; 25-22; 25-13) con Rosaltiora e vittoria 3-0 (25-16; 25-18; 25-12) con Alessandria: continua il percorso netto dell’Under 18 di Matteo Ingratta, capolista del girone con 27 punti e sole vittorie. Prossimo appuntamento a Lessona il prossimo 27 febbraio alle 18. U14 Ecc Territoriale, vittoria al PalaIgor!

Una bella vittoria per festeggiare il ritorno al campionato e soprattutto sul campo del PalaIgor. L’Under 14 Ecc. Territoriale di Lorenzo Poltri ha vinto con Valsesia Team Volley 3-0 (25-14; 25-15; 25-16) nell’ultima sfida di fatto del girone. “Siamo contenti della ripresa, in partita ci siamo rilassate in alcuni momenti, ma possiamo dirci sicuramente contenti della prestazione. E poi è sempre bello tornare in campo e farlo per di più su quello del PalaIgor, ha caricato le ragazze”. Ora spazio ai recuperi delle giornate precedenti: sabato 19 alle 15 a casa di Sammaborgo si recupera la nona.

U13, vittoria in casa!

Vittoria anche per l’Under 13 di Gianni Zanelli: in casa contro Koala Fontaneto arriva un bel 3-0 (25-8; 25-15; 25-13). Prossimo appuntamento a casa di Valsesia Team Volley il 20 febbraio alle 10.30.