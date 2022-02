JBM domani sera a Pistoia

GLI AVVERSARI

La squadra toscana arriva a questa partita con un record di 13 vittorie e 4 sconfitte, ma è reduce dalla sconfitta di domenica contro Udine. All’andata furono proprio i biancorossi ad imporsi con il punteggio di 83-69. La squadra di coach Brienza ha dovuto rinunciare a Jazz Johnson, che è stato sostituito da Gage Davis (6.4 punti in 5 partite). Il miglior realizzatore è l’altro americano, Daniel Utomi, che viaggia a 14.1 punti di media con il 46% da tre punti. Tra gli italiani occhi puntati su Lorenzo Saccaggi che viaggi a 10.8 punti e 4.2 assist di media.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Domani a Pistoia ci troveremo ad affrontare una delle prime della classe: una squadra che fin dalla prima giornata occupa le prime posizioni in classifica e che si sta confermando come un top team di questo campionato. Nelle ultime settimane hanno dovuto rivedere i loro equilibri dopo la sostituzione di Jazz Johnson, ma continuano comunque su quello che li ha caratterizzati fin dall’inizio, ovvero la solidità difensiva. In attacco dovremo avere pazienza e muovere il pallone, perché contro di loro è difficile fare canestro, mentre in difesa dovremo limitare i loro principali creatori di gioco».

Xavier Hill-Mais (Centro JB Monferrato): «La vittoria di domenica contro Piacenza sicuramente ci ha dato entusiasmo e vogliamo continuare su questa strada. Pistoia è sicuramente una squadra forte e ben organizzata e sarà anche un buon banco di prova per la post-season, quando si giocheranno tante partite in pochi giorni. Dovremo essere bravi a limitare i loro migliori realizzatori e fare una partita solida in difesa».

INFO UTILI

Si gioca mercoledì 16 febbraio, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Antonio Bartolomeo, Jacopo Pazzaglia e Edoardo Ugolini. La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, con aggiornamenti in tempo reale sui canali social della società.