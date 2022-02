Bertram Derthona: i convocati per la Coppa Italia

Derthona Basket comunica che gli atleti JP Macura e Riccardo Tavernelli, assenti nell'ultima gara giocata contro Trento, saranno tra gli atleti in partenza per Pesaro. Hanno ripreso in settimana l’attività e saranno valutati in queste ultime ore per essere a disposizione di coach Ramondino per il quarto di finale della Freccia Rossa Final Eight di Coppa Italia, in programma giovedì 17 febbraio alle ore 18 contro l'Allianz Pallacanestro Trieste.