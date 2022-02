Cuneo domani a Castellana per il recupero infrasettimanale

La prossima giornata avrebbe dovuto essere di riposo per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, ma ci sono ancora le trasferte a Castellana e Motta da recuperare, in quanto rimandate per positività degli avversari in entrambi i casi all’inizio del girone di ritorno. Tre partite consecutive fuori casa, di cui due infrasettimanali per i ragazzi di coach Serniotti. Domani, mercoledì 16 febbraio alle ore 20, i biancoblù scenderanno in campo al PalaGrotte dove troveranno l’ex di giornata, Nicola Tiozzo. Cuneesi e castellanesi si trovano ciascuno a 16 giornate disputate, con Botto e compagni a +1 nel punteggio.