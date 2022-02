BEA Chieri, il recap della settimana

Ancora una settimana ricca di soddisfazioni per il Settore giovanile BEA Chieri , mentre si avviano a conclusione le prime fasi dei campionati. L' Under 19 trova una doppietta importante e balza al secondo posto in classifica generale. Nel turno infrasettimanale gestisce tutta la gara in vantaggio e centra la rivincita contro Beinaschese OTB (82-60). Sabato domina il derby in trasferta contro Basket Chieri, mai messo in discussione sin dai primi minuti (52-73).

L'Under 15 Eccellenza ospita al PalaCascinaCapello i liguri di MyBasket Genova e chiude la prima fase con una vittoria al cardiopalma (91-88). In una gara ricca di ribaltamenti, sorpassi e controsorpassi, serve un tempo supplementare per permettere ai Leopardi di conquistare altri due importanti punti in vista della seconda fase TOP, al via già questo fine settimana. Bel successo dell'Under 13 Gold: ospite di Granda College Cuneo, recupera in fretta lo svantaggio accumulato nei primi istanti di gioco, tiene alta la concentrazione nei momenti decisivi e ribalta il risultato della partita d'andata (49-55). L'Under 17 Gold vince in trasferta a Savigliano (56-60) e cede in casa contro Scuola Basket Asti (48-54). L'Under 13 Silver migliora il punteggio della gara d'andata, ma si arrende ospite di Basket Chieri (75-36).

UNDER 19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL – BEINASCHESE OTB 82-60 (23-15, 45-26, 59-44)

BEA CHIERI: Sirbu 17, Bertoglio 4, Barisone (C) 8, Vignoli 15, Aló 6, De Mita 2, Bergese 13, Virde, Ferrone Raf. 5, Lafiosca 7, Perillo 5. All. Colò, Ass. Pirocca.

BEINASCHESE: Franceschini 2, Clara 7, Salvatore 4, Torassa (C) 14, Calvi, Bonomini 15, Bianconi 14, Alessandria 4, Pezzini. All. De Rosa, Ass. Commarota, Acc. Maspes.