JBM esce sconfitta dal PalaCarrara di Pistoia

Non riesce il colpo esterno alla Novipiù JB Monferrato , che esce sconfitta dal PalaCarrara di Pistoia per 78-71 . Per la squadra di coach Valentini di nuovo quattro uomini in doppia cifra, con Leggio miglior realizzatore con 16 punti.

Sono di Martinoni i primi quattro punti della partita (4-0 dopo 3’ di gioco). Utomi e Sarto si scambiano due canestri e la JBM resta in vantaggio 6-3. Il canestro e fallo di Saccaggi dà a Pistoia il primo vantaggio di serata (8-6), ma ma Sarto pareggia subito la contesa. Le due squadre segnano poco e a 2’30” dalla fine del quarto il punteggio è di 10-9 per Pistoia. Leggio trova la prima tripla di serata e la JBM è avanti 12-10, vantaggio che aumenta sul 15-10. Il primo quarto va in archivio sul 15-12 per la JBM.

La seconda frazione si apre con il canestro di Riismaa che riavvicina Pistoia sul -1 (15-14), ma Leggio con il rimbalzo offensivo ristabilisce le distanze (17-14). Si sblocca anche Penny Williams e la Novipiù torna sul +2 (21-19 dopo 3’). Il canestro di Wheatle riporta in vantaggio la Giorgio Tesi Group (25-23 a metà quarto), ma Leggio risponde presente e pareggia subito. Entrambe le squadre si rispondono a vicenda e a 2’ dall’intervallo il punteggio è in perfetta parità (29-29). Il canestro di Allinei porta Pistoia sul +3 (34-31) e coach Valentini decide di fermare la partita con il time-out. Il buzzer-beater di Luca Valentini chiude il primo tempo in perfetta parità 35-35.

Al rientro dagli spogliatoi è Hill-Mais a riaprire le ostilità imitato anche da Sarto per il +4 JBM (39-35). Il parziale si allunga a 7-0 con la tripla di Williams (42-35), ma viene fermato da Utomi. Il lay-up di Luca Valentini dà la doppia cifra di vantaggio alla Novipiù (47-37 dopo 2’30” di gioco) e obbliga coach Brienza al time-out. Dopo la sospensione Williams e Utomi si rispondono a vicenda è il tabellone recita 49-40 per la JBM. Le due squadre smettono di segnare, ma ci pensa Luca Valentini a trovare nuovamente il canestro per il 51-42 a 2’30” dall’ultimo mini-intervallo. La tripla di Davis riavvicina Pistoia (51-50), che sorpassa con la tripla di Allinei a fil di sirena (53-51).

L’ultimo quarto inizia con il canestro di Williams che ridà la parità alla JBM, ma subito Davis segna la tripla del +3 Pistoia (56-53). Wheatle è un fattore in questo momento della partita e il suo jumper vale il nuovo +3 per i toscani (58-55). Davis trova la tripla dalla punta per il +5 Pistoia (64-59 a 5’30” dalla sirena finale). Il canestro e fallo di Wheatle dà il massimo vantaggio di serata a Pistoia (68-61). Il lay-up di Formenti sblocca la Novipiù (70-63 a 3’20” dalla sirena finale). La Novipiù ci crede e Hill-Mais la riavvicina (73-68 a 2’ dalla fine). La JBM ci crede fino all’ultimo, ma è Pistoia a vincere 78-71.

Il commento di coach Andrea Valentini: «Sono dispiaciuto perché per trenta minuti siamo riusciti a fare la partita che avevamo in testa, quindi alla mia squadra faccio i complimenti per questo. Negli ultimi dieci minuti c’è stata una zampata di Pistoia che ci ha un po’ tagliato le gambe e su questo dobbiamo riflettere. Quello che ho detto alla mia squadra in spogliatoio è che dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto questa sera, perché è tanto che facciamo fatica ad allenarci: abbiamo giocatori che hanno stretto i denti per esserci e uno è rimasto a casa. Il positivo è che per trenta minuti abbiamo fatto una buona partita andando via anche nel punteggio. Pistoia è stata brava a reagire, a raggiungerci e poi a gestire nell’ultimo quarto e merita la vittoria».

Giorgio Tesi Group Pistoia - Novipiù JB Monferrato 78-71 (12-15, 35-35, 53-51)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Della Rosa 3, Utomi 11, Divac NE, Saccaggi 6, Del Chiaro 5, Magro 4, Allinei 5, Davis 19, Wheatle 14, Riismaa 11. All. Nicola Brienza.

Novipiù JB Monferrato: Sarto 8, Valentini L. 10, Formenti 4, Sirchia NE, Williams 13, Lomele, Okeke 4, Martinoni 5, Leggio 16, Hill-Mais 11. All. Andrea Valentini.