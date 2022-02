Eurogymnica riparte dalla serie A2

Poche ore all'inizio del Campionato di Serie A2. Eurogymnica ci si ributta a capofitto, dopo essersi vista sfilare via la possibilità di partecipare a quello di A1. Un contrattempo burocratico nel tesseramento della russa Mariia Sergeeva a inizio 2021 ha penalizzato a tavolino il club piemontese, dopo un lungo contenzioso che si è protratto per mesi ma che, nonostante i tanti dubbi e le diverse interpretazioni, si è concluso con un verdetto di retrocessione.

La gioia di una permanenza conquistata sul campo ha così lasciato spazio all'amarezza, accantonata in fretta e presto trasformata in energia positiva e voglia di rivalsa. L'obiettivo dichiarato ora è tentare di vincere il campionato e risalire in fretta nella massima divisione o almeno strappare uno degli altri due posti che permetterebbero la promozione. Le potenzialità ci sono tutte ma gli ultimi accadimenti, legati ancora una volta alle problematiche Covid, alle tante positività all'interno dei Club italiani, alle quarantene che influenzeranno i rientri post malattia e alle eventuali restrizioni per le atlete provenienti da Stati extra Schengen, rimescolano le carte e rischiano di falsare i valori in campo o quantomeno di modificarli. La FGI tenterà comunque di ridurre le variabili e normalizzare i punteggi considerando valide per la classifica finale due prove su tre della regular season, proprio nel caso di forfait di un club per cause riconducibili al virus.

Ora, l’Azzurra Alessia Leone, Laura Golfarelli, Virginia Cuttini, Aurora Bertoni e - ancora una volta - la russa Maria Sergeeva, EGirl per il terzo anno consecutivo, sono chiamate dal presidente di Eurogymnica Torino, Luca Nurchi, a mettere in pedana il loro talento e la loro determinazione per regalare a tutto il movimento dell’Ondablu un pronto riscatto e la promozione. IL CAMPIONATO Il campionato prenderà il via il 19 di febbraio a Cuneo, una vera e propria "prima", con la Cuneoginnastica chiamata ad organizzare un evento mai ospitato prima nella Granda. Proseguirà poi a Bari il 5 di marzo per vedere concludersi la regular season a Napoli il 26 di marzo. Il gran finale con la Final Six di A1 e il play-off di A2, si terrà a Torino per il terzo anno consecutivo, organizzato nella splendida cornice del Pala Gianni Asti proprio da Eurogymnica, il 30 di aprile, mentre il giorno successivo, il primo di maggio, si terranno i play-off di serie B e, grande novità, quelli di Serie C.