Granda College Cuneo, il recap della settimana

Le ragazze della Serie B Femminile targata Banca Alpi Marittime, chiudono la fase regolare del campionato con una gara da incorniciare, in trasferta sul campo della seconda forza del Campionato, Basket Pegli. Le giocatrici dei coach Di Meo e Grosso si presentano sul parquet di Arenzano con la faccia delle partite che contano e per tutta la gara giocano con una maturità sorprendente, non sbagliando una scelta difensiva ed offensiva.

Pegli subisce la continuità delle cuneesi in attacco e l’intensità difensiva sulle giocatrici esterne e fin dai primi minuti deve inseguire. Bruschetta, Grosso, Di Meo vanno a segno dalla lunga distanza, Pasero è immarcabile in penetrazione e Ngamene è devastante sotto le plance, non consentendo alle giocatrici liguri di andare a tirare nel pitturato. Alla fine del primo quarto Cuneo è a +16. Nel secondo tempo le cuneesi continuano a macinare gioco e tutte le giocatrici che si alternano sul parquet mantengono il livello di qualità delle precedenti: Dalmasso in cabina di regia è estremamente precisa e Marchisio è dominante in area: all’intervallo lungo Cuneo è a +26.

Nel terzo quarto Pegli prova a rientrare, piazzando la difesa a zona e andando a segno dalla lunga distanza (a fine gara saranno dodici le triple messe a segno dalle liguri); le cuneesi però sono sotto controllo e, dopo ogni canestro di Pegli arriva un canestro di Cuneo. Il terzo periodo si conclude praticamente in parità. Nel quarto periodo, complice anche un po’ di stanchezza, Pegli riesce a ridurre lo svantaggio, senza però mai riuscire ad avvicinarsi pericolosamente alle cuneesi.

Alla fine della gara la soddisfazione è tanta: per coach Di Meo la migliore giocatrice in campo è tutta la squadra cuneese, che con il cuore, l’impegno, la determinazione e la crescita tecnica convince sempre di più, partita dopo partita.

UNDER 19 GOLD

OLIMPO BASKET ALBA – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 60-72 d.t.s.

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Ramondetti, Isaia, Comino, Massa, Comotti, Orsi, Giordano, Basso, Cani, Rinaudo, Dalmasso, Pavan.

Ad Alba va in scena la sfida tra le prime del girone di campionato e come si poteva immaginare è stata una gara combattuta dall'inizio alla fine, così tanto che è stato necessario un tempo supplementare per decretare il vincitore. La partita inizia con i cuneesi che mettono grande energia difensiva concedendo poco e trovando buoni tiri per i primi 10 minuti. Nel secondo quarto però gli avversari aumentano d'intensità ed il copione si ribalta con gli ospiti che non riescono più a trovare la via del canestro, soprattutto perché si accontentano di conclusioni dalla distanza.

Al rientro dopo la pausa lunga Cuneo continua a faticare da entrambi i lati del campo e raggiunge anche il -19, ma ecco che arriva la reazione e grazie a palle recuperate e contropiedi inizia una lenta rimonta. Nel quarto periodo Cuneo stringe sempre di più in difesa e punto dopo punto si avvicina fino ad arrivare ad avere anche la palla per la vittoria; la brutta gestione porta ai supplementari. Nel tempo aggiuntivo i cuneesi, continuano a giocare con grande intensità, concedendo solamente 3 punti agli avversari, riuscendo così anche a ribaltare la differenza punti della sconfitta casalinga e guadagnando la testa della classifica.

UNDER 17 GOLD

Serie di vittorie per l'Under 17 Gold, che, gioca quattro gare in sette giorni portando a casa altrettante vittorie e prendendosi per, il momento, la cima della classifica ed ottenendo la qualificazione per la fase successiva. «Fondamentali saranno in ottica di piazzamento le due gare finali del mese di Marzo contro Carmagnola, ma questi ragazzi stanno crescendo gara dopo gara e finalmente dopo “il mese covid” possiamo contare sul roster al completo” queste le parole di Coach Grosso.

Questi i tabellini delle gare:

Campionato Under 17 Gold – 14/02/2022

GRANDA COLLEGE CUNEO – B.C. GATORS 94-48 (23-9; 49-15; 68-23)

GRANDA COLLEGE: Ceban 5, Cellario, Rinaudo 12, Manfredi 20, Tamagno 9, Pashollari 10, Giusiana 9, Putortì, Brero 3, Saladini 7, Dalmasso 5, Zuppanelli 14.

Campionato Under 17 Gold – 12/02/2022

GRANDA COLLEGE CUNEO – ACAJA FOSSANO 83-65 (19-10; 35-24; 57-49)

GRANDA COLLEGE: Ceban 17, Bossolasco 3, Rinaudo 2, Manfredi 12, Tamagno 20, Pashollari, Giusiana 14, Putortì, Brero, Saladini 6, Dalmasso 3, Zuppanelli 6.

Campionato Under 17 Gold – 09/02/2022

SCUOLA BASKET ASTI – GRANDA COLLEGE CUNEO 54-66 (9-17; 21-31; 32-50)

GRANDA COLLEGE: Ceban 6, Bossolasco 2, Rinaudo 2, Manfredi 31, Tamagno 5, Pashollari 2, Giusiana 4, Putortì, Brero, Saladini 8, Dalmasso 2, Zuppanelli 4.

Campionato Under 17 Gold – 06/02/2022

PALLACANESTRO MONCALIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 53-66

GRANDA COLLEGE: Ceban 14, Bossolasco 4, Rinaudo 10, Manfredi 26, Amariei, Pashollari, Giusiana, Putortì 2, Saladini 7, Dalmasso.

UNDER 15 GOLD

SCUOLA BASKET ASTI – OPEN BALADIN GRANDA COLLEGE CUNEO 40-72

OPEN BALADIN GRANDA COLLEGE: Cuneo: Grosso, Solaro, Vergnaghi, Di Meo, Messi, Luciano, Osenda, Borgogno, Svoljsak, Mattio.

Cuneo va in trasferta ad Asti alla ricerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive e l'approccio alla partita è positivo. Nel primo quarto entrambe le squadre mettono tanta energia e nonostante delle ottime giocate offensive i nostri ragazzi non riescono a indirizzare subito la partita a causa dei troppi falli che mandano in bonus gli avversari dopo appena 4'.

Il secondo quarto viaggia sulla falsa riga del precedente in cui l'attenzione difensiva non è ottima ed i troppi errori ospiti fanno terminare la prima metà di gara con il punteggio di 31-41 a favore di Cuneo. Dopo la pausa lunga i ragazzi targati Open Baladin, aumentano la concentrazione difensiva e l'ottimo approccio di tutti e i 10 giocatori che si alternano sul parquet concede solamente 5 punti ai locali. Nell'ultimo periodo i cuneesi non si rilassano e continuano con la giusta energia vincendo l'incontro con il risultato di 40 a 72.

UNDER 13 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO – B.C. GATORS 36-55 (13-6; 21-24; 27-40)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Casale, Mandrile, Martini, Giordano, Geron, Aguilucho, Vigna, Benedetto, Bernardi.

Partita difficile per i 2009 di Cuneo in casa contro i pari età dei Gators. La squadra di casa parte bene con un buon primo periodo (13-6) ma poi si rilassa troppo e gioca veramente poco concentrata nel secondo quarto, producendo una pallacanestro piena di errori banali. A metà partita il tabellone segnala 21-24. Nella ripresa cala il buio più totale; scelte affrettate e una difesa poco grintosa, permettono ai Gators di portarsi a casa meritatamente i due punti della vittoria.

«Si cercherà di lavorare meglio in allenamento per mettere ancora più grinta e tenacia in partita», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

UNDER 14 GOLD

AREA PRO 2020 – GRANDA COLLEGE CUNEO 50-72 (7-23, 20-19, 10-13, 13-17)

GRANDA COLLEGE: Giordano, Di Meo, Vergnaghi, Mattio, Condur, Bernardi, Borio, Viale, Ramonda.

Partono fortissimo i 2008 di Cuneo in trasferta a Rivalta contro la squadra pari-eta di Area Pro 2020 (che veniva da una grande vittoria di 1 punto con PMS). Subito nel primo quarto Cuneo allunga nel punteggio e riesce a creare un vantaggio che la squadra di casa non riuscirà più a recuperare. Nel secondo periodo Area Pro gioca con più grinta e se la gioca alla pari (parziale di 20-19). Nella seconda parte della gara Cuneo allunga sempre di più fino al 50 a 72 finale. «Un bell'applauso a tutti i ragazzi scesi in campo!», queste le parole di Coach Lelli al termine dell'incontro.

UNDER 13 GOLD

BASKET TEAM 71 BRA – GRANDA COLLEGE CUNEO 58-53 (24-18; 31-32; 38-46)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Grosso, Peano, Giraudo, Cusimano, Tassone, Freni, Gastaldi, Olomo, Rocca.

Bellissima partita del gruppo 2009 in trasferta a Bra contro la capolista del girone. Si parte con punteggi altissimi e difese allegre ma Cuneo riesce a rimanere agganciata al forte quintetto di Bra grazie ad un ottimo gioco senza la palla con tutti i giocatori sempre in movimento. Nel secondo periodo Cuneo difende fortissimo e recupera lo svantaggio, chiudendo a metà partita sul +1 (31-32).

Nella ripresa la difesa di Cuneo ed alcune belle giocate offensive portano addirittura la squadra ospite in vantaggio di 10 lunghezze e al 30' il tabellone segnala 38-46 per gli ospiti. Nell'ultimo periodo cala il buio più totale: la fretta nei passaggi e la poca concentrazione nelle conclusioni vicino a canestro, rimettono in partita Bra che, grazie a 3 canestri da lontano allungano fino al meritatissimo +5 finale (58-53).

«Grande rammarico per essersi spenti proprio quando la personalità e il carattere dovevano essere messi in campo, ma ci lavoreremo in palestra ancora di più», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

SERIE D

BASKET CARMAGNOLA – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 73-50 (25-12, 25-15, 5-14, 18-9)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Grosso, Isaia, Dalmasso, Massa, Ramondetti, Basso, Comotti, Orsi, Giordano, Rinaudo, Pavan.

Trasferta difficilissima per i giovani di Granda College contro la capolista Carmagnola. Sin dai primi minuti si nota la differenza tecnica e fisica tra le due squadre. Cuneo si trova sotto di 12 già a fine primo quarto, giocando una partita di poca sostanza e molte superficialità. Non cambia nel secondo periodo con la squadra di casa che allunga fino al 50-27 dell'intervallo. Nella ripresa Cuneo gestisce meglio in attacco ed è più attenta in difesa e recupera ben 9 punti concedendo solo 5 punti segnati in 10'. Ad inizio quarto periodo il tabellone segnala 55-41. Carmagnola non si fa più sorprendere e con la sua grande esperienza allunga fino al meritato +23 finale. A Cuneo mancano ancora 2 sfide importantissime per provare a rimanere in pista per i playoffs.

UNDER 14 FEMMINILE

Campionato Under 14 Femminile – 12/02/2022

ACQUA EVA SALUZZO - GRANDA COLLEGE CUNEO 8-52 (0-13;2-26;6-44)

GRANDA COLLEGE: Lokoka 18, Nikaj 9, Combale 4, Giordano 8, Fikaj 3, Ravera, Bramardi 2, Scossa Lodovico 2, Lanouar 2, Ferrero 4.

Vittoria per il gruppo Under 14 Femminile, sul campo di Saluzzo. Le ragazze cuneesi partono forte in fase difensiva, recuperando moltissimi palloni, ma non concretizzano con altrettanta qualità. Sbagliando molti facili canestri. Nel secondo quarto, la situazione rimane invariata con Cuneo molto attenta in fase difensiva, ma molto deficitaria nelle conclusioni a canestro. Nel terzo e quarto periodo la situazione non cambia, con le giovanissime ragazze di Saluzzo che lottano con grande energia e determinazione, rendendo la gara, a discapito del punteggio, divertente ed avvincente.

«Abbiamo sbagliato molto da sotto e su questo lavoreremo in palestra con maggiore attenzione; allo stesso tempo l'intensità e l'energia aumentano gara dopo gara; entrambe le squadre hanno giocato con ardore e passione, rendendo la gara divertente», queste le parole di Coach Griffanti al termine della partita.