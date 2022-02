Le Nuvole domani sera su Rai 2

L'Associazione "Gruppo le Nuvole" teatroeterapia o.d.v. è nata 10 anni fa a Savigliano e si occupa del tempo libero di ragazzi speciali, ragazzi dai 18 anni in su, età in cui si trovano soli con le famiglie. Nasce così il "Gruppo le Nuvole" che organizza il tempo libero di questi ragazzi permettendogli di fare le attività che fanno i loro coetanei normodotati, l'unica differenza è la supervisione ed il supporto di volontari o educatori.

Un mese fa presso la palestra Titans, sede degli allenamenti dei ragazzi, una troupe della Rai del programma "O Anche No" che si occupa della disabilità in modo diverso, ha intervistato alcuni tra i protagonisti dei Titans Clouds, che raccontano le loro verità, i loro sogni e i loro obiettivi. Sono stati intervistati dall'attore e conduttore televisivo Mario Acampa alcuni ragazzi a partire da Gianfranco, proseguendo con Nick ed infine la super coppietta Serena e Thomas. La parte introduttiva è stata fatta da Isabella Berardo, Presidente delle Nuvole. Domani sera su Rai 2 alle 23.55 sarà trasmessa la puntata, chi non riuscisse a vederla, sarà visibile da sabato su Raiplay.