Derthona in semifinale di Coppa Italia

La Bertram Derthona vola in semfinale della Frecciarossa Final Eight 2022: la formazione allenata da coach Ramondino, priva di capitan Tavernelli e Wright, dopo avere subìto le iniziative di Trieste nel primo quarto, gioca una grande partita su entrambe le metà campo, togliendo progressivamente fluidità all’attacco avversario e trovando continuità al tiro. Quattro i giocatori in doppia cifra in casa Derthona: Macura (23 p), Daum (22 p), Sanders (17 p) e Cannon (11 p), a riprova di una solida prova corale, buon viatico per la semifinale in programma sabato 19 febbraio alle ore 21.