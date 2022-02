Basket Novara cerca riscatto a Torino

Nell’ultimo turno di campionato, il settimo, Giromini e compagni non sono riusciti nell’impresa di battere Chivasso. La seconda forza del campionato si è dimostrata troppo superiore e ha colto una agile vittoria per 69-84. Umore ben diverso in casa 5 Pari, che ha superato Polisportiva Reba nell’atteso derby torinese. I ragazzi allenati da coach Bronzin hanno conquistato il foglio rosa con il punteggio di 56-78.

Novara affronterà la formazione che detiene attualmente lo scettro di migliore attacco del campionato, con oltre 71 punti segnati a partita, quasi 10 in più dei novaresi. Quasi equivalenti le difese, con i padroni di casa a quota 67,5, solo 2 in meno degli ospiti. match si disputerà presso il “PalaMoncrivello” di Torino, con ingresso in via Moncrivello 8. La palla a due è fissata alle ore 21. Arbitri dell’incontro saranno Nico Casabona (Caraglio) e Marco Manzone (Torino).

Queste le altre partite della giornata di campionato:

Ciglianese Pallacanestro Chivasso – Barberi Valsesia Basket

Lettera 22 Ivrea – Polisportiva Reba

Zerouno Libertas Amici San Mauro – Pallacanestro Grugliasco