Castelnuovo Scrivia, bene arrivata Ashley

New entry di lusso in casa Autosped ; il sodalizio castelnovese è lietissimo di annunciare l’arrivo, dalla Use Empoli, di Ashley Ravelli, guardia-play classe 1993 ; la firma è giunta al termine di una trattativa non semplicissima ma che il ds Balduzzi è riuscito a portare a buon fine mettendo così a disposizione di coach Zara , che ne ha fortemente caldeggiato l’arrivo, una giocatrice di grande spessore e qualità che, siamo certi, potrà fattivamente contribuire alla causa del Bcc.

Nata a Milano (da padre italiano e madre originaria della Repubblica Dominicana) Ashley, dopo gli esordi con le casacche di Vittuone e Biassono, vola ben presto negli States dove, per 6 anni veste la maglia della Bobby Mo University (laurea in Piscologia Sportiva), conquistando il titolo di ‘Rookie of the year’ ,diventandone capitana e conquistando con le Colonials l’accesso alla Ncaa.

Finita l’avventura americana il ritorno in Italia dove approda alla neopromossa Broni, con cui disputa due stagioni contribuendo fattivamente alla permanenza nella massima serie delle oltrepadane. Dopo Broni arriva un altro biennio, molto positivo, questa volta a Lucca ed anche in questa avventura le vengono affidati i gradi di capitano; ultima in ordine di tempo l’esperienza ad Empoli con una prima stagione, la scorsa, costellata di ottime prestazioni mentre quella corrente è stata sicuramente meno esaltante, con le biancorosse di Cioni relegate all’ultimo posto in classifica.

La neo giraffa è attivamente impegnata anche nel sociale ed è stata, insieme con la sua nuova compagna Giulia Rulli e ad altre giocatrici (tra cui la ex Tay Madonna), una delle prime sostenitrici di ‘Make a Wish’ la Onlus genovese che opera su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di realizzare i sogni ed i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Benvenuta Ashley