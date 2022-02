Derthona-Bologna, tutti i dettagli per la semifinale di Coppa Italia

Un traguardo storico, la semifinale della Frecciarossa Final Eight 2022, raggiunta dalla Bertram Derthona in seguito al successo contro l’Allianz Trieste nel quarto di finale giocato ieri. Per agevolare i tifosi che intenderanno seguire la squadra in questo importante appuntamento, la società comunica che i tagliandi per la gara Bertram Derthona-Virtus Segafredo Bologna, in programma alle ore 21 di sabato 19 febbraio, saranno in vendita presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 di oggi, venerdì 18 febbraio.