Torino '81 cerca la prima vittoria del 2022

Coach Simone Aversa: «È stata una settimana complicata, gli infortuni del fine settimana scorso ci hanno fatto arrivare in emergenza contro il Brescia e nonostante tutto a un minuto e mezzo dalla sirena avevamo il naso avanti, e sul fotofinish abbiamo perso tre punti. L'infermeria è piena, ma non possiamo sicuramente mollare il colpo. Non partiamo favoriti contro la Rari Nantes Imperia 57, ma nemmeno sconfitti. Non partiamo da Torino per andare in gita! Io mi aspetto una prova di orgoglio, di carattere e di grande determinazione da parte del mio gruppo. Mi aspetto altresì che i giocatori con maggior tasso tecnico ed esperienza facciano la loro parte e incidano positivamente sulla partita, e che tutti i giovani a ruota diano qualcosa in più, che giochino senza paura. Mi piacerebbe vedere una squadra che lotti su ogni pallone, e che faccia una bella prestazione: vorrei tornare da Imperia con la soddisfazione di aver visto una squadra che giochi a pallanuoto lucidamente e con la voglia di dimostrare il proprio valore, aldilà delle assenze».

I gialloblù arrivano dalle due sconfitte casalinghe, dopo la ripresa delle contese, per mano di De Akker Team e di Brescia Waterpolo. L’ultima debacle – valevole per il recupero della 7^ giornata – è maturata sul finale per 5-6 (1-2, 1-1, 1-1, 2-2). La RN Imperia 57 invece ha giocato la sua ultima gara il 5 febbraio, vincendo contro Como Nuoto per 12-9 (2-1, 2-3, 3-4, 5-1), e si trova a 7 punti in classifica.

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular season termina il 7 maggio, poi ci saranno i recuperi delle giornate 8, 9 e 10, e successivamente playoff e playout. Ai playoff accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai playout le penultime e le terzultime di ogni raggruppamento. Le ultime di entrambi i gruppi saranno retrocesse.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.

La gara si disputerà alle ore 15 di sabato 19 febbraio presso la Piscina Comunale Cascione di Imperia.