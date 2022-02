B1-F: Volley Parella, contro Volpiano per ripartire

Ripresa di campionato proibitiva per il Volley Parella Torino che, dopo aver affrontato Palau, si trova di fronte il temibile Savis Cargo Broker Volpiano , quarto in classifica ma con un roster costruito per giocarsi le prime due posizioni.

A Volpiano è confluita praticamente tutta la squadra che lo scorso anno portò alla promozione Settimo e anche quest'anno resta tra le favorite per i play-off. In casa Parella c'è comunque la voglia di riscattare la brutta partita dell'andata e trovare una prestazione che possa dare morale anche per le prossime gare.

«Il nostro ritorno al campionato prosegue con la seconda gara complicata - sono le parole del tecnico Mauro Barisciani - All’andata giocammo una gara incolore e sabato dobbiamo trovare una prestazione che sia di slancio per la partita fondamentale di Novara».

«Sabato sarà la nostra prima partita in casa dopo un lungo stop - afferma Sara Sopranzetti - Siamo decise a mettere in campo tutta la grinta di cui abbiamo bisogno e che abbiamo accumulato in queste settimane di allenamento per poter iniziare questa seconda fase del campionato nel miglior dei modi».