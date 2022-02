A3-M: ViViBanca Torino ospita Fano per proseguire il momento positivo

Il ViViBanca Torino vuole proseguire nel suo momento positivo e domenica ( ore 18 ) sfida Vigilar Fano , diretta concorrente per un posto salvezza. Le due squadre sono appaiate in classifica e, anche se partite con prospettive completamente diverse, ora si ritrovano a lottare per gli stessi obiettivi.

Difficile infatti pensare ad inizio stagione che a questo punto Fano non sarebbe stata tra le primissime con il roster costruito in estate, dal fortissimo opposto polacco Pawel Strabawa alla coppia di ali composta dall'ex Nasari e da Gozzo, passando per l'esperto libero Cesarini e i due ex nazionali giovanili Zonta e Bartolucci.

Invece i marchigiani hanno finora faticato parecchio, tanto da arrivare in settimana al cambio di allenatore. Via Roberto Pascucci, è arrivato l'ex giocatore Maurizio Castellano, già tecnico di Castellana Grotte per un triennio in A2.

La voglia di rivalsa da parte di Fano è grande ma altrettanto quella di Torino che, dopo aver giocato e perso male all'andata, vuole riscattarsi e allo stesso tempo confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite.

«La classifica dice che è uno scontro diretto e come tale dobbiamo prenderlo - dichiara coach Lorenzo Simeon - In casa tutte le partite devono essere utili per muovere la classifica, anche grazie all'aiuto del nostro pubblico. Non sarà semplice ma i ragazzi hanno voglia di allungare la striscia positiva e vendicare l'andata».

«Fano è una squadra molto forte e con il cambio dell’allenatore avranno un nuovo entusiasmo - dice Gabriele Maletto - Noi da loro abbiamo giocato la partita più brutta della stagione, ma in questo nuovo anno abbiamo dimostrato di essere più solidi e grintosi. Sia per noi che per loro è una partita fondamentale per fare punti ed allontanarsi dalle ultime posizioni in classifica. Questa volta siamo noi avvantaggiati dal fattore casa e con l’aiuto dei nostri tifosi lotteremo per portarci a casa questa vittoria».