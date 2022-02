Hockey: IHL Division 1, playoff al via per Valpellice e Real Torino

It’s playoff time. Comincia ufficialmente nella giornata di sabato , con gara-1 dei quarti di finale , il periodo decisivo della stagione in Italian Hockey League – Division 1 . Il derby piemontese vinto con il punteggio di 5-0 dall’ Hc Valpellice ai danni dell’ Hc Real Torino , poi superato anche da Cadore nell’ultimo recupero in programma, ha infatti chiuso la fase regolare del campionato.

I biancorossi hanno preceduto tutte le rivali, chiudendo al primo posto in classifica con un punto di margine su Bolzano/Trento e sei su Piné. La formazione valligiana, di conseguenza, incrocerà ora l’ottava forza del lotto, ovvero la seconda piazzata nel Qualification Round: si tratta del Val Venosta, sabato sera ospite a Torre Pellice con ingaggio iniziale alle ore 20:30. Quarto posto, invece, per il Real Torino, che nella serie al meglio delle tre sfide incontrerà proprio il Cadore. Vantaggio del fattore campo anche per i sabaudi, nella medesima serata impegnati al PalaTazzoli alle 19:30 per gara-1. Bolzano/Trento-Feltreghiaccio e Pinè-Milano Bears le restanti sfide a completare il tabellone.