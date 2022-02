Agil Igor Volley in trasferta per fare bene

Una 17esima giornata di campionato in trasferta in “prima serata”. La serie B1 di Matteo Ingratta sarà protagonista domani, sabato 19 febbraio alle 20.30 , a casa di Visette Settimo Milanese , con l’obiettivo di fare bene, disputare un’ottima partita e cercare di accumulare più punti possibile per la sua preziosa classifica. La ripresa del campionato ha consegnato una sconfitta, ma ha mostrato la grande crescita del gruppo e la maturità contro una squadra di alto livello.

A lanciare la carica per la “prima” trasferta è il libero Ilaria Maiezza: «Ricominciare con una partita come quella contro Caselle sicuramente ci ha fatto capire di che pasta siamo fatte e quanta strada abbiamo fatto finora. Sicuramente è rimasto un po’ l’amaro in bocca perché nonostante una gran prestazione non siamo riuscite a portare punti a casa, - spiega la più giovane Igorina del gruppo, classe 2006 - questo però non ci ha demoralizzate. ma al contrario siamo desiderose di smuovere un po’ la classifica. Visette è come noi una squadra molto giovane e sicuramente avrà fatto un percorso di crescita allo stesso modo nostro. Adesso non aspettiamo altro che tornare in campo con la stessa grinta ma questa volta con un pezzo di esperienza in più guadagnata proprio con Caselle».