La JBM a Mantova per ripartire

Seconda trasferta consecutiva per la Novipiù JB Monferrato che domenica , palla a due alle 17 , scenderà sul parquet della Grana Padano Arena, per affrontare la Staff Mantova di coach Giorgio Valli.

GLI AVVERSARI

La squadra mantovana è reduce dalla sconfitta nel turno infrasettimanale contro Treviglio (81-78) ed al momento occupa l’ottavo posto in classifica, con un record di 8 vittorie e 10 sconfitte. All’andata fu la JBM ad imporsi con il punteggio di 79-73. Miglior realizzatore della squadra di coach Valli è Vojislav Stojanovic, che segna 17.0 punti di media. Tra gli italiani, il miglior realizzatore è Antonio Iannuzzi, che viaggia a 13.9 punti di media.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Domenica a Mantova ci troviamo ad affrontare un’altra trasferta estremamente impegnativa dopo quella di Pistoia. Mantova è una squadra che ha avuto un periodo di difficoltà all’interno di questo campionato, dal quale però si è risollevata. Con il nuovo allenatore hanno ritrovato vigore e stanno disputando partite di ottimo livello. È una squadra che fa della taglia fisica e della versatilità i suoi punti di forza. Noi dovremo mettere in campo la nostra miglior versione, nonostante le difficoltà e fare la nostra partita, soprattutto dal punto di vista difensivo».

Matteo Formenti (Guardia JB Monferrato): «Siamo sicuramente arrabbiati dopo la sconfitta di mercoledì a Pistoia, ma domenica abbiamo già la possibilità di rifarci. Mantova è una squadra solida e noi dovremo essere bravi a limitare il più possibile le loro bocche da fuoco. È la terza partita in una settimana, quindi la stanchezza giocherà un ruolo fondamentale, ma noi ci faremo trovare pronti».

INFO UTILI

Si gioca domenica 20 febbraio, con palla a due alle ore 17, agli ordini dei signori Gianluca Gagliardi, Gianfranco Ciaglia e Gian Lorenzo Miniati. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS ed in diretta TV su MS Sport (402 del digitale terrestre) e su MS Channel (canale 814 di Sky).