Bertram Derthona, info su biglietti e pullman per eventuale finale Coppa Italia

La formazione allenata da coach Ramondino scenderà in campo stasera con il sostegno dei tanti tifosi arrivati a Pesaro in questi giorni. A tale riguardo, la società comunica che, in caso di raggiungimento della finale di Coppa Italia, è stato predisposto un pullman andata-ritorno in giornata anche per domani, domenica 20 febbraio. La partenza, confermata solo in caso di vittoria in semifinale, è fissata per le ore 11 dal PalaCamagna di Tortona.

Per riservare il proprio posto sul pullman, coloro che fossero interessati possono inviare una mail all’indirizzo paolo.depersis@derthonabasket.it

Bertram Derthona comunica inoltre i prezzi, comprensivi dei diritti di prevendita, dei tagliandi per assistere alla finale:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 Parterre Fronte Panchine € 90,10 € 74,20 Parterre Retro Panchine € 63,60 € 50,88 Tribune € 42,40 € 34,00 Gradinate € 27,00 € 22,00

I biglietti sono acquistabili sul sito di Vivaticket, al seguente link: FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022 - 20 FEBBRAIO

Per ogni ulteriore informazione a riguardo è possibile contattare il Club scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure telefonando al numero 348 6123395.