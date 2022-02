Cuneo Volley, gli aquilotti riprendono coi campionati di categoria e la Serie C

Riprendono a pieno ritmo i campionati giovanili territoriali, così come la serie C; Cuneo con i propri atleti torna quindi in campo dopo un periodo di continui allenamenti, ma senza competizioni. Gli obiettivi stagionali restano sempre quelli di raggiungere i titoli regionali con le compagini di punta per avere accesso alle finali nazionali, mentre la serie C ha nel mirino i play off.

Partiamo proprio da quest’ultimi, rientrati in campo lo scorso weekend con la vittoria sul Pvl, i ragazzi di coach Salomone al momento occupano il secondo gradino del proprio girone B contendendosi il podio con Racconigi e Alba. Ad accedere ai play off promozione della serie C saranno le prime 4 squadre dei rispettivi due gironi (A-B). Quattro le giornate che i cuneesi dovranno recuperare in coda al campionato, l’unica sconfitta finora è stata sul campo di Racconigi, manca ancora la gara di ritorno, mentre con gli albesi non c’è ancora stato modo di confrontarsi.

Lo stesso gruppo, sempre allenato da Salomone, Vergnaghi e Tassone, disputa il campionato di categoria Under 19 dove occupa il primo posto. Da questo weekend riprenderà l’ultimo girone provinciale a 5 squadre, dal quale verranno elette le due compagini (meglio classificate) che accederanno alla fase regionale in calendario da aprile.

Andando a scalare di età troviamo i ragazzi di coach Revelli, un gruppo di atelti under 17 che disputa da esordiente il campionato U19 e da testa di serie quello U17. Coadiuvato da Paolo Alivesi e Daniele Tomatis, il tecnico Francesco Revelli ha chiuso la prima fase U19 al quarto posto, molto distanziati da Cuneo Rossa e Boves, mentre il distacco da Mondovì è di una sola lunghezza. Ora affronteranno anche loro il girone di sola andata, sempre a 5 squadre, dove l’importante sarà continuare a giocare partite di livello.

Per quanto riguarda il campionato under 17, invece, mancano tre partite alla conclusione della prima fase che darà accesso alle semifinali e le finali provinciali, che a loro volta apriranno le porte alla fase regionale alle due migliori qualificate. Fino a questo momento il percorso è stato netto con 9 vittorie su 9 gare disputate. D’ora in avanti l’attenzione sarà focalizzata sulle finali provinciali Under 17 e sulle partite impegnative dell’Under 19.

In Under 17 troviamo altre due compagini BAM Mercatò Cuneo, la Bianca dei coach Tavella e Chiri e poi la Verde con gli esordienti under 15 di Feula e Garro.

Partiamo con i più grandi d’età, ovvero la formazione Bianca; atleti under 17 che spesso si sono avvicinati per la prima stagione alla pallavolo e che effettuano un percorso di apprendimento tecnico, in modo da poter far emergere le qualità personali ed essere pronti per andare un domani nella squadra di punta. La compagine allenata da Nino Tavella e Nadia Chiri a metà della classifica, ha ancora tre gare da disputare, una importante con Villanova Mondovì, il derby in casa con la compagine rossa ed infine Alba dove sarà importante portare a casa punti utili. Infine i più giovani dell’17 Verde, vera rivelazione del campionato, sottocategoria di due anni i ragazzi allenati da Samanta Feula e Marco Garro si trovano attualmente al secondo posto dietro i cugini della Rossa. Un gruppo che sta lavorando bene in entrambi i campionati in cui è impegnato. Testa di serie in Under 15, in vetta alla classifica a punteggio pieno, hanno appena iniziato il nuovo girone riportando la prima vittoria netta che terminerà il 12 marzo. Probabilmente ci sarà una fase regionale, della quale si aspettano calendario e formula.

Anche in Under 15 sono due le squadre cuneesi, la compagine Bianca allenata da coach Diego Frison, coadiuvato da Anna Bono, è un gruppo composto da ragazzi sotto età per la categoria dove il focus è farli migliorare tecnicamente. Se poi nel percorso si riesce a vincere qualche partita com’è successo ad Alba è tutto morale per il proseguo. Ovviamente il divario tecnico e fisico con le altre squadre è notevole, ma è anche questo il senso del progetto, misurarsi con squadre più preparate per crescere.

Arriviamo quindi all’Under 13 dove Cuneo ha tre squadre iscritte (Rossa, Bianca e Verde) che avevano disputato un solo concentramento prima del fermo su cinque giornate totali che prevede il campionato. Ad allenare ed accompagnare nel percorso i giovanissimi, Elisabetta Grioni, Anna Bono e a supporto nelle giornate di concentramento Nino Tavella.



Scopriamo nel dettaglio tutti gli impegni del weekend:

SAB 19 • ore 15.30



Bam Mercatò Cuneo Bianca VS Revolution Asti -> Pala ITIS



SAB 19 • ore 18.00



Bam Mercatò Cuneo VS P. Torino Fisiosport -> Pala ITIS



DOM 20 • ore 10.30



Bam Mercatò Cuneo Rossa VS Tecnocarta Volley Savigliano -> Pala ITIS

Bam Mercatò Cuneo Verde VS Mercatò Alba -> Roccabruna

Villanova / Vbc Mondovì VS Bam Mercatò Cuneo Bianca -> Villanova Mondovì



DOM 20 • ore 14.30



Concentramento: Bam Mercatò Cuneo Rossa & Verde -> Pala ITIS

Concentramento: Bam Mercatò Cuneo Bianca -> Villanova Mondovì

Le partite casalinghe del settore giovanile cuneese, disputate al Pala ITIS, continueranno ad essere trasmesse in diretta sul canale YouTube “CUNEO VOLLEY TV”