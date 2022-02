Reale Mutua Torino ’81 Iren stecca in trasferta contro la Rari Nantes Imperia '57

Parte bene la Reale Mutua Torino ‘81 Iren, che con Cigolini – al rientro – passa in vantaggio. I padroni di casa della Rari Nantes Imperia ‘57 però non stanno a guardare, ingranano una buona marcia, e con il capitano Somà ribaltano il primo quarto, anche grazie ad un rigore. La formazione di Pisano rientra in acqua alla Cascione con il piede sull’acceleratore, e con Cesini va sul +2, è 3-1. Accorcia la formazione di Aversa grazie all’uomo in più con Novara, ma sempre in superiorità numerica, è ancora di Somà a battere Aldi. Prima dell’intervallo lungo, però, c’è tempo ancora per un gol di Cigolini, che dimezza lo svantaggio. È 4-3 a metà gara.