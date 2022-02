Fulgor Basket vince in scioltezza contro Cecina

Burini, Bushati, Santucci, Planezio e Balanzoni nel quintetto della Paffoni. Guerrieri, Fioravanti, Pistillo, Zanini e Milojevic per la Sintecnica. Pesanti le assenze di Cecina, che deve rinunciare a Sperduto, Ragagnin ed Artioli. E la partita è subito tutta di marca rossoverde: 10-3 con 7 punti di Balanzoni al 3’, 16-5 con contropiede dell’ex Segala al 5’. Esercizio di tiro per Planezio, che ripete la super partita di Livorno: per lui 12 punti e 4/4 dall’arco nel primo tempo. Al primo riposo comanda la Fulgor 25-11. Il canovaccio non cambia anche nel secondo quarto: la squadra di Fioretti schizza sul 33-13 con una serie di magie di Bushati, Cecina prova a ridurre il gap con le triple di Guerrieri e Banchi, ma nel finale di tempo nuova accelerata rossoverde e 48-25 al 20’. Festival di triple della Paffoni nel terzo quarto: segnano Segala, Taddeo, Planezio e Turel ed al 30’ il punteggio è 73-43 per i cusiani. Ultimo quarto giocato in pantofole da Omegna che perde una marea di palloni e consente a Cecina di limare il gap fino al 77-60 del 40’.

Paffoni Fulgor Omegna - Sintecnica Cecina 77-60 (25-11, 23-14, 25-18, 4-17)

Paffoni Fulgor Omegna: Marco Planezio 19 (0/0, 5/5), Jacopo Balanzoni 15 (6/7, 0/0), Marco Turel 13 (1/2, 3/7), Vincenzo Taddeo 7 (1/2, 1/2), Lorenzo Segala 7 (1/1, 1/2), Franko Bushati 6 (3/7, 0/1), Matteo Santucci 4 (2/3, 0/4), Mauro Marchioli 4 (2/3, 0/4), Duilio Birindelli 2 (1/5, 0/0), Federico Burini 0 (0/0, 0/2), Balsa Jokic 0 (0/0, 0/1), Lazar Vujic 0 (0/4, 0/0).

Sintecnica Cecina: Paolo Zanini 12 (4/5, 1/2), Lorenzo Pistillo 11 (3/3, 1/11), Alessandro Banchi 11 (2/3, 1/2), Giacomo Guerrieri 8 (2/5, 1/2), Nikodem Czoska 8 (3/6, 0/0), Matteo Fioravanti 4 (2/7, 0/3), Guido Pellegrini 4 (0/2, 1/1), Bogdan Milojevic 2 (1/4, 0/0), Tommaso Bartoli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0).