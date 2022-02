CUS Basket perde il big match di giornata

Il big match di giornata lo vince il Langhe Roero , ma il Mastro Viaggiatore esce dal Palasport di Bra con la consapevolezza di essere sulla strada giusta per arrivare fino alla fine a dire la sua in chiave promozione.

In una giornata nerissima al tiro da lontano - soprattutto contro la zona proposta dai langaroli negli ultimi 25 minuti di gara - i biancoblu mettono in scena una prestazione difensiva di spessore clamoroso, limitando a ben 20 punti sotto la media il migliore attacco del campionato, E rimangono in corsa per la vittoria fino all'ultimo respiro.

Partenza lanciata, con il CUS che si butta nella mischia senza alcun timore, alza il ritmo, gira palla con pazienza e precisione e si presenta anche con costanza a rimbalzo offensivo. Nello 0-5 del 3’ c'è un 3 su 3 dalla lunetta di Petitti. I padroni di casa non riescono proprio a trovare il giusto feeling. Una mano sostanziosa ce la mette il Mastro Viaggiatore, che è intensissimo e recupera vagonate di palloni, anche se non li traduce dall’altra parte. Il primo canestro del Langhe Roero arriva solo al 5’, con una fortunosa parabola dagli 8 metri dell’ex Mittica proprio allo scadere dei 24 secondi: 3-5.

Ben piegato sulle gambe e con gli occhi su tutte le linee di passaggio, il CUS prosegue nella sua opera di protezione del canestro e con un entrata di Akoua si porta sul 3-7. La seconda concessione difensiva del quarto da parte dei torinesi sono due tiri liberi di Negro. Sull'altro piatto della bilancia il Mastro Viaggiatore posiziona una tripla di Marangon e una del giovanissimo Andrea Porcella, bravo a raccogliere un rimbalzo volante e lesto a fare mezzo passo fuori dall’arco e a segnare quasi allo scadere il 5-13. Il +10 esterno è di Akoua nell’azione che inaugura il secondo quarto: 5-15.

Nei 2 minuti successivi il Langhe Roero trova da Toppino i punti che permettono di ingranare una marcia in più: 10-17.

Ma la partita la fa ancora e sempre il CUS, che chiude tutto, recupera a più riprese il possesso e dall'altra parte colpisce da tre con Boglione e da due in avvicinamento con Marangon, e poi si porta al doppiaggio ancora con Boglione, completamente dimenticato dalla difesa di casa, su lancio tutto campo di Akoua: 12-24. Nei 5 minuti che precedono l'intervallo però la gara cambia d'abito. Il CUS abbassa la guardia e il ritmo, e il Langhe Roero impone la superiore fisicità per salire fino al pareggio. Tripla di Eirale, tripla di Negro, i padroni di casa beneficiano anche di un tecnico alla panchina ospite, ma soprattutto crescono a rimbalzo offensivo e fanno valere in difesa chili e centimetri.

Il CUS ci rimbalza contro e si pianta a quota 24 per 7 lunghissimi minuti, mettendo in fila solo errori in fase di conclusione, nonostante i tiri siano tutti costruiti con efficace circolazione e buone opzioni. Non che i padroni di casa facciano poi tanto meglio e, quando i biancoblù tornano a muovere il punteggio, si riportano al comando: 24-26 al 23’. La scelta braidese di passare a zona segna in maniera indelebile il match. Marangon la buca subito ma il fendente dell’esterno è l'ultima tripla di giornata messa a segno dalla formazione di coach Porcella.

Invece proprio da tre, intorno al 25’, il Langhe Roero confezione con Zabert, Toppino ed Eirale il mini-parziale che gira della sua la banderuola: 39-34. Grandissimo merito hanno i cussini a resistere all’ondata. Tatsoptsa si erge a fattore vicino alle tabelle, entrata con rilascio in palombella di Marangon, jump laterale a bersaglio di Conti e con 7 minuti sul cronometro il risultato rimane aperto a qualunque soluzione: 39-38. È ancora Eirale, con un siluro angolatissimo, a dare il la al nuovo tentativo del Langhe Roero: 46-39 al 36' dopo un rimbalzo offensivo di Gallo.

Spinto sul perimetro dalla zona, il CUS muove con pazienza e giusti movimenti le sue pedine alla ricerca del migliore tiro, ma la palla proprio non vuol sapere di entrare. E quando, con coraggio, gli ospiti attaccano il ferro, e riescono anche a colmare con energia e dinamismo il gap fisico, non sempre ricevono la giusta tutela da parte dei direttori di gara.

Così Zabert allarga la forbice con il libero del 50-41. Il CUS non si arrende e con una giocata da tre punti di Conti a 96 secondi dalla sirena è ancora in piena corsa: 50-44. Un recupero consegna la palla agli Universitari, che però falliscono l'occasione e sulla ripartenza sono trafitti da Toppino: il 52-44 con un minuto esatto ancora sul cronometro ha il sapore della sentenza inappellabile.

LANGHE ROERO-MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO 58-48 (5-13, 24-24, 39-34)

LANGHE ROERO: Gramaglia 1, Zabert 9, Eirale 13, Gallo 2, Negro 11, Toppino 11, Mittica 11, Calderone, Gioda, Mattis, Stetco n.e., Baldi n.e. All. Siragusa.

CUS TORINO: Conti 9, Petitti 3, Akoua 4, Boglione 9, Bonadio 6, Porcella An. 5, Marangon 12, Porcella M. Nicoletti, Fantolino, Tatsoptsa, Miranda Camejo n.e. All. Porcella. Al. Ass. Subbiani.